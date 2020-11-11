"Поющие трубы" зовут!

В Гатчине с 13 по 15 ноября пройдет XII Международный органный фестиваль «Поющие трубы».

Фестиваль запланирован на трех площадках: в лютеранской кирхе святого Николая, концертном зале детской музыкальной школы имени Ипполитова-Иванова и в католической церкви Божьей Матери Кармельской.

Вход только по пригласительным и билетам. Количество ограничено!

Билеты можно приобрести в кассе ЦТЮ.

Будет вестись трансляция онлайн.

Мероприятия будет проходит с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.