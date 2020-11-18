Молодые семьи – Году победителей

Молодые семьи Гатчинского района ежегодно радуют своими талантами, достижениями и делятся положительным опытом семейной жизни. В этот раз в фестивале приняли участие представители восьми поселений, причем, город Гатчину представляли сразу две молодые семьи.

Из-за коронавируса фестиваль впервые проходил дистанционно, а церемония награждения в очном формате, но с соблюдением ограничительных мер: семьи получали награды по графику. Организатор фестиваля – комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района приложил все усилия, чтобы фестиваль запомнился исключительно положительными эмоциями. Зал был оформлен яркими композициями из воздушных шаров на семейную тему. Участников встречали с музыкой, тепло и по-домашнему.

Каждая семья была отмечена в специальной номинации и награждена дипломом и подарочным сертификатом на покупки в магазине детских товаров. Для того, чтобы участие в фестивале стало еще одной памятной страничкой в семейной летописи, во время церемонии награждения велись видеозапись и фотосъемка. А на радость юным участникам дарили букеты из шаров.

Из года в год организаторы придумывают новые задания и стараются привлечь новых участников. Конкурсная программа онлайн фестиваля включала в себя два домашних задания: визитную карточку-видеоролик «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» и творческую работу «Древо жизни». Жюри оценило работы дистанционно.

– Сегодня все семейные команды – победители, - отметила заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ирина Полуэктова. - Важно, что фестиваль еще больше сплотил семьи. Причем, все поколения. Готовясь к конкурсу, молодые родители с детьми, бабушками, дедушками, тетями и дядями дружно составляли семейное древо, узнавая много нового о своих корнях, вместе придумывали сценарий презентации, распределяли и учили роли.

И хотя задания были одинаковыми, представленные работы отличались стилистикой и формой исполнения. Участники конкурса пели, танцевали, разыгрывали сценки. Кто-то представлял свою семью в стихах, кто-то в прозе. По тому, кто брал на себя ответственность и вел презентацию, сразу было видно, кто в семье главный.

Дружная семья Кротовых (Пудомягское поселение), снявшая забавный ролик о здоровом образе жизни, была отмечена в номинации «Самая веселая семья».

Семья Сорокиных (Большеколпанское поселение) получила диплом участника фестиваля с формулировкой «Самая музыкальная семья».

Семья Смирновых (Сиверское поселение) сделала качественную презентацию и составила семейное древо на четыре десятка человек, получив диплом в номинации «Самая творческая семья».

Семья Мерхалиевых (Веревское поселение) отмечена в номинации «Самая спортивная семья». Семья Деминых из Гатчины – в номинации «Самая активная семья».

Семья Шмухеровых (Сусанинское поселение) – в номинации «Самая счастливая семья».

По итогам конкурсной программы, по сумме баллов, выставленных всеми членами жюри, победила семья Сапожниковых (Сяськелевское поселение). Стаж семейной жизни Сапожниковых - десять лет. У них трое детей. Семейная команда покорила жюри оригинальной театрализованной композицией. «Достойное, великолепное видео, четко отражающее тему конкурса!» - так о нем отозвались члены жюри.

На втором месте - молодая семья Клементьевых из города Гатчины, снявшая на телефон киноэпопею – реконструкцию об участии членов семьи в Великой Отечественной войне. Глава семьи Андрей Клементьев много лет был на фестивале звукооператором и мечтал, что когда у него родится сын или дочка, примет участие в конкурсе. И вот – у него заслуженное второе место.

- Решение было принято быстро. А на сценарий, съемки, семейное древо, обзвон всех бабушек и дедушек ушла неделя, - рассказывает Андрей. Своим главным вдохновителей он считает своего сына.

На третьем месте - семья Сидоровых из Вырицы со стажем семейной жизни четыре с половиной года, объединившая на семейном древе более 50 родственников.

Победитель конкурса - семья Сапожниковых будет представлять Гатчинский район на областном конкурсе молодых семей, который пройдет 28-29 ноября во Всеволожском районе.

Татьяна Можаева