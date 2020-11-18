Молодые семьи – Году победителей

Молодые
семьи Гатчинского района ежегодно радуют своими талантами, достижениями и
делятся положительным опытом семейной жизни. В этот раз в фестивале приняли
участие представители восьми поселений, причем, город Гатчину представляли
сразу две молодые семьи.
Из-за
коронавируса фестиваль впервые проходил дистанционно, а церемония награждения в
очном формате, но с соблюдением ограничительных мер: семьи получали награды по
графику. Организатор фестиваля – комитет по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике Гатчинского района приложил все усилия, чтобы
фестиваль запомнился исключительно положительными эмоциями. Зал был оформлен
яркими композициями из воздушных шаров на семейную тему. Участников встречали с
музыкой, тепло и по-домашнему.
Каждая
семья была отмечена в специальной номинации и награждена дипломом и подарочным
сертификатом на покупки в магазине детских товаров. Для того, чтобы участие в
фестивале стало еще одной памятной страничкой в семейной летописи, во время
церемонии награждения велись видеозапись и фотосъемка. А на радость юным
участникам дарили букеты из шаров.
Из
года в год организаторы придумывают новые задания и стараются привлечь новых
участников. Конкурсная программа онлайн фестиваля включала в себя два домашних
задания: визитную карточку-видеоролик «Нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой» и творческую работу «Древо жизни». Жюри оценило работы
дистанционно.
–
Сегодня все семейные команды – победители, - отметила заместитель председателя
комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ирина
Полуэктова. - Важно, что фестиваль еще больше сплотил семьи. Причем, все
поколения. Готовясь к конкурсу, молодые родители с детьми, бабушками, дедушками,
тетями и дядями дружно составляли семейное древо, узнавая много нового о своих
корнях, вместе придумывали сценарий презентации, распределяли и учили роли.
И
хотя задания были одинаковыми, представленные работы отличались стилистикой и
формой исполнения. Участники конкурса пели, танцевали, разыгрывали сценки.
Кто-то представлял свою семью в стихах, кто-то в прозе. По тому, кто брал на
себя ответственность и вел презентацию, сразу было видно, кто в семье главный.
Дружная
семья Кротовых (Пудомягское поселение), снявшая забавный ролик о здоровом
образе жизни, была отмечена в номинации «Самая веселая семья».
Семья
Сорокиных (Большеколпанское поселение) получила диплом участника фестиваля с
формулировкой «Самая музыкальная семья».
Семья
Смирновых (Сиверское поселение) сделала качественную презентацию и составила
семейное древо на четыре десятка человек, получив диплом в номинации «Самая
творческая семья».
Семья
Мерхалиевых (Веревское поселение) отмечена в номинации «Самая спортивная
семья». Семья Деминых из Гатчины – в номинации «Самая активная семья».
Семья Шмухеровых (Сусанинское
поселение) – в номинации «Самая счастливая семья».
По
итогам конкурсной программы, по сумме баллов, выставленных всеми членами жюри,
победила семья Сапожниковых (Сяськелевское поселение). Стаж семейной жизни
Сапожниковых - десять лет. У них трое детей. Семейная команда покорила жюри
оригинальной театрализованной композицией. «Достойное, великолепное видео,
четко отражающее тему конкурса!» - так о нем отозвались члены жюри.
На
втором месте - молодая семья Клементьевых из города Гатчины, снявшая на телефон
киноэпопею – реконструкцию об участии членов семьи в Великой Отечественной
войне. Глава семьи Андрей Клементьев много лет был на фестивале звукооператором
и мечтал, что когда у него родится сын или дочка, примет участие в конкурсе. И
вот – у него заслуженное второе место.
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Решение было принято быстро. А на сценарий, съемки, семейное древо, обзвон всех
бабушек и дедушек ушла неделя, - рассказывает Андрей. Своим главным
вдохновителей он считает своего сына.
На
третьем месте - семья Сидоровых из Вырицы со стажем семейной жизни четыре с
половиной года, объединившая на семейном древе более 50 родственников.
Победитель
конкурса - семья Сапожниковых будет представлять Гатчинский район на областном
конкурсе молодых семей, который пройдет 28-29 ноября во Всеволожском районе.
Татьяна
Можаева