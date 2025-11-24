Морской кадет - в строю и с песней

Смотр строя и песни был организован в рамках реализации регионального проекта по сопровождению кадетских классов общеобразовательных учреждений Ленинградской области «Код кадета». Местом проведения смотра стала Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

С поздравлениями к кадетам обратились заместитель начальника академии связи Евгений Романенко и почетный гражданин города Гатчины, заместитель председателя Гатчинского морского собрания Юрий Назаров.

Напомним, что Гатчина стояла в авангарде кадетского движения в школах. Первые морские кадетские классы открылись в Гатчине еще в 1999 году, более четверти века назад. Время показало, что это было правильное решение. Последние годы число кадетских классов разной направленности растет по всему региону. На смотр строя и песни свои команды кадетов представили уже 14 городов Ленинградской области.

Строевую подготовку команд оценивали судьи - офицеры академии. Затем кадеты приняли участие в профориентационных встречах. Но самое интересное ждало их впереди – экскурсия и знакомство с настоящими станциям связи. Ребятам подробно рассказали о специфике оборудования, которое обеспечивает связь, и о том, как нелегка, но увлекательна работа настоящего связиста.

В актовом зале состоялось торжественное подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей. В финал вышли три сильнейших команды. Решением авторитетной конкурсной комиссии первое место присудили команде состоявшей исключительно из девочек. Это команда из города Луги: девочки слажено отработали всю программу и получили высший бал. Второе призовое место у команды морских кадетов Гатчинской школы № 11, третье место - у команды г. Всеволожска.

Татьяна Можаева