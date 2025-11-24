В поиске гармонии: мир живописи Игоря Рябикина

На картинах Игоря Рябикина оживают знакомые пейзажи и самые простые вещи. Неприметная речка, петляющая среди желтеющих полей, внезапно вспыхнувшая осенним золотом березка, скромный деревенский дом, старые предметы, которые обычно не замечаешь... Но смотришь на них, и охватывает удивление. Обыденное преображается, наполняется светом и собственной жизнью. Кажется, что полотна художника не просто отображают реальность, а рождаются из самой ее сути, из дыхания каждого дня.

Такой волшебный эффект мы часто находим у импрессионистов, и для Игоря Рябикина это направление стало настоящей школой, во многом сформировавшей его стиль. К собственному мастерству художник шел долгие десятилетия, не останавливаясь в поиске, впитывая всё лучшее из мирового искусства, не оставляя без внимания и бесценные дары обычной человеческой жизни.

Игорь Рябикин родом из Гатчины. Геодезист по профессии, он до сих пор трудится в родном городе. Но еще со школьных лет он точно знал, что истинное его призвание – живопись. С тех пор кисти и краски стали не просто инструментами, но и верными его спутниками на всю жизнь.

Азы искусства будущий живописец постигал на вечерних классах в Академии художеств им. И.Е. Репина и в Московском заочном народном университете искусств. Однако по-настоящему «видеть» мир, как признается сам Игорь Матвеевич, его научила Народная изостудия Гатчины, куда он пришел в 1986 году, в 27 лет.

Художник убежден: его задача – не копировать натуру, а творить на холсте новый, живой мир. Эта философия напрямую роднит его с импрессионистами, суть философии которых – поймать ускользающую реальность, передать

сиюминутное впечатление, запечатлеть не только предмет, но и само течение времени.

Игорь Рябикин работает маслом в технике alla prima («за один присест»), часто используя смелые, пастозные мазки и виртуозно играя с цветом, светом и тоном. Эта техника по праву считается одной из самых сложных в искусстве. Художник пишет быстро, с натуры, без набросков и этюдов, буквально за один сеанс. В каждой работе он стремится передать сразу несколько состояний и оттенков жизни, ведь в природе всё постоянно меняется: свет, цвет неба и воды. В итоге художник выделяет самое главное, ради чего и затевалась работа, – и всё, картина закончена.

«Меня всё привлекает, всё интересно, – говорит Игорь Матвеевич. - Пейзаж для меня – это общение с природой, портрет – общение с человеком. В результате образы рождаются живые, не такие, как на фотографиях».

Для Игоря Рябикина его творчество и есть настоящая жизнь, протекающая между ключевыми моментами биографии. Каждое полотно – отдельная история, которая начинает твориться еще до того, как будет сделан первый мазок.

Выставка «В поиске гармонии» Игоря Рябикина в галерее «Весна» Гатчинского центра информационных технологий открыта до 10 декабря (Гатчина, ул. Рощинская, д. 8). Увидеть более полную коллекцию мастера можно в офисном здании, где он работает (Гатчина, ул. 7 Армии, 10В).

Юлия Лысанюк