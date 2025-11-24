В Ленобласти региональный МРОТ увеличится на 15,3 % в 2026 году

В здании Правительства Ленобласти подписано трёхстороннее соглашение между губернатором Александром Дрозденко, Ленинградской Федерацией профсоюзов и региональным Союзом промышленников и предпринимателей.

«Впервые в региональном соглашении о социальном партнерстве — не только увеличение минимального размера оплаты труда, но и блок гарантий работодателей Ленобласти для укрепления семьи и материнства. В документе — выплаты при беременности и рождении детей, возможность гибкого графика и дистанционной работы для родителей, программы компенсации медицинских услуг и поддержки здорового образа жизни. Не только на словах, на деле, но и юридически — поддержка семейных ценностей — последовательная политика Ленобласти, которую поддерживает бизнес», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Обязательства сторон на 2026 год к Ленинградскому областному трехстороннему соглашению о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2025-2027 годы и Региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2026 год подписаны в рамках работы Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Союза «Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» Александр Голубев и президент регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр Габитов.

Обязательства сторон на 2026 год будут способствовать повышению уровня жизни ленинградцев в таких областях, как сельское хозяйство, развитие кадрового потенциала, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, а также образование, здравоохранение, культура, спорт, туризм, развитие корпоративной социальной политики по поддержке работников с семейными обязанностями.