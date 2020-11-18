В Ленинградской области стартовало обучение цифровым компетенциям

Учредители, руководители, сотрудники предприятий МСП – жители области отныне могут пройти бесплатное онлайн-обучение, повысить квалификацию, а предприятие, которое они представляют – бесплатно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) на 1 год.

Первые 120 предпринимателей уже зачислены на выбранные ими программы и начали обучение. Самой популярной для обучения оказалась тема «Цифровой маркетинг и медиа». Также можно выбрать «Цифровой дизайн», «Разработка мобильных приложений», «Программирование и создание IT-продуктов» и даже такие темы, как «Большие данные», «Интернет вещей», «Искусственный интеллект». На связи с участниками в постоянном режиме находятся кураторы программы, которые дают консультации по возникающим вопросам.

«Ученики» изучают теорию и практику, чтобы в итоге получить навыки внедрения «цифры» в бизнес-процессы, узнать обо всех возможностях цифровых технологий и их применения в обычных, самых простых видах бизнеса. Во все программы также включена информация о применении цифровой подписи, о сервисах портала госуслуг и о преимуществах регистрации на портале госуслуг.

Проект массового повышения цифровой грамотности в сфере малого и среднего бизнеса реализуется комитетом цифрового развития, комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области и университетом «Синергия».

Стать участниками проекта могут те, кто фактически проживает в Ленинградской области, работает на предприятии малого, среднего бизнеса или сам является учредителем компании либо индивидуальным предпринимателем.

Необходимо оставить заявку на сайте цифрабизнес47.рф: увидев себя в списке зачисленных, можно приступать к онлайн-занятиям по одной из выбранных 7 программ обучения. Учиться можно в удобное для себя время, общий объем каждой из программ – не менее 16 часов.

Всего в рамках проекта в 2020 – 2021 годах будет обучено более 5500 человек.