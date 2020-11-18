В Ленинградской области стартовало обучение цифровым компетенциям

Учредители,
руководители, сотрудники предприятий МСП – жители области отныне могут пройти
бесплатное онлайн-обучение, повысить квалификацию, а предприятие, которое они
представляют – бесплатно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП)
на 1 год.
Первые
120 предпринимателей уже зачислены на выбранные ими программы и начали
обучение. Самой популярной для обучения оказалась тема «Цифровой маркетинг и
медиа». Также можно выбрать «Цифровой дизайн», «Разработка мобильных
приложений», «Программирование и создание IT-продуктов» и даже такие темы, как
«Большие данные», «Интернет вещей», «Искусственный интеллект». На связи с
участниками в постоянном режиме находятся кураторы программы, которые дают
консультации по возникающим вопросам.
«Ученики»
изучают теорию и практику, чтобы в итоге получить навыки внедрения «цифры» в
бизнес-процессы, узнать обо всех возможностях цифровых технологий и их
применения в обычных, самых простых видах бизнеса. Во все программы также
включена информация о применении цифровой подписи, о сервисах портала госуслуг
и о преимуществах регистрации на портале госуслуг.
Проект
массового повышения цифровой грамотности в сфере малого и среднего бизнеса
реализуется комитетом цифрового развития, комитетом по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка, Фондом поддержки предпринимательства
Ленинградской области и университетом «Синергия».
Стать
участниками проекта могут те, кто фактически проживает в Ленинградской области,
работает на предприятии малого, среднего бизнеса или сам является учредителем
компании либо индивидуальным предпринимателем.
Необходимо
оставить заявку на сайте цифрабизнес47.рф: увидев себя в списке зачисленных,
можно приступать к онлайн-занятиям по одной из выбранных 7 программ обучения.
Учиться можно в удобное для себя время, общий объем каждой из программ – не
менее 16 часов.
Всего
в рамках проекта в 2020 – 2021 годах будет обучено более 5500 человек.
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