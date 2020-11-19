Ветераны Анголы: 45 лет вместе

Наш земляк, руководитель регионального
представительства Совета ветеранов Анголы Ленинградской области, подполковник
запаса Ильяс Норов выступил с поздравительной речью от имени Совета ветеранов
Анголы.
- Первая группа советских специалистов прибыла в
Анголу 14 ноября 1975 года для оказания помощи независимому государству в
налаживании мирной жизни. За годы сотрудничества СССР и Анголы в 1975-1992
годах через эту страну прошло около 100 тысяч военных специалистов, которые с
честью выполнили свой служебный и интернациональный долг, - сказал Ильяс Норов.
Вместе с ним гатчинскую делегацию представляли Юрий
Шорин, Сергей Павлов, Василий Брусаков, Юрий Смирнов, Михаил Гусев, Николай
Шумов.
На встрече выступили полковник медицинской службы О.Т.
Сохиев, капитан 2 ранга А.Н. Сальников, капитан 2 ранга А.Г. Фирсов. Так
сложилось, что эта некогда горячая точка оказалась в серии так называемых
«забытых войн». Однако советские специалисты, которые помогали африканской
стране бороться за независимость, и сегодня помнят своих героев, своих
товарищей.
Совет ветеранов поблагодарили за работу преподаватели
и курсанты из Анголы Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.
В честь памятной даты от имени Совета ветеранов Анголы
руководитель регионального представительства Ильяс Норов вручил всем ветеранам
медаль «45 лет вместе». Также медалью были награждены курсанты-ангольцы,
проходящие обучение в военном институте Санкт-Петербурга, и их командиры.
Все участники встречи получили подарок от Совета
ветеранов Анголы памятный фотоальбом «Ветераны Анголы: от прошлого к
настоящему».
От Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского
Ильясу Норову была вручена грамота за разумную инициативу, проявленную при
организации военно-политической работы.
Татьяна Можаева