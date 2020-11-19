Ветераны Анголы: 45 лет вместе

Наш земляк, руководитель регионального представительства Совета ветеранов Анголы Ленинградской области, подполковник запаса Ильяс Норов выступил с поздравительной речью от имени Совета ветеранов Анголы.

- Первая группа советских специалистов прибыла в Анголу 14 ноября 1975 года для оказания помощи независимому государству в налаживании мирной жизни. За годы сотрудничества СССР и Анголы в 1975-1992 годах через эту страну прошло около 100 тысяч военных специалистов, которые с честью выполнили свой служебный и интернациональный долг, - сказал Ильяс Норов.

Вместе с ним гатчинскую делегацию представляли Юрий Шорин, Сергей Павлов, Василий Брусаков, Юрий Смирнов, Михаил Гусев, Николай Шумов.

На встрече выступили полковник медицинской службы О.Т. Сохиев, капитан 2 ранга А.Н. Сальников, капитан 2 ранга А.Г. Фирсов. Так сложилось, что эта некогда горячая точка оказалась в серии так называемых «забытых войн». Однако советские специалисты, которые помогали африканской стране бороться за независимость, и сегодня помнят своих героев, своих товарищей.

Совет ветеранов поблагодарили за работу преподаватели и курсанты из Анголы Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

В честь памятной даты от имени Совета ветеранов Анголы руководитель регионального представительства Ильяс Норов вручил всем ветеранам медаль «45 лет вместе». Также медалью были награждены курсанты-ангольцы, проходящие обучение в военном институте Санкт-Петербурга, и их командиры.

Все участники встречи получили подарок от Совета ветеранов Анголы памятный фотоальбом «Ветераны Анголы: от прошлого к настоящему».

От Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Ильясу Норову была вручена грамота за разумную инициативу, проявленную при организации военно-политической работы.

Татьяна Можаева