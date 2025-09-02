Губернатор поддержал сельских медиков: подписано постановление о выплатах

«В последние несколько лет программой «Земский доктор/фельдшер» интересуется все большее количество специалистов. Чтобы все врачи и фельдшеры, приступившие к работе в 2024 году получили положенные им выплаты, глава региона принял решение выделить дополнительные средства. Таким образом, область выполнит все обязательства перед медиками, которые сделали выбор в пользу работы в районах. Выплаты будут произведены в полном объеме на тех же условиях, что и по федеральной программе. Эта мера поможет сохранить ценные кадры в системе здравоохранения региона и обеспечить жителей области квалифицированной медицинской помощью», - пояснил Александр Жарков, председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области.