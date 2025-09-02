Успехи и проблемы СНТ

Совещание стало важной площадкой для конструктивного диалога между органами власти и представителями садоводческого сообщества. Вел совещание председатель Союза садоводов Гатчинского муниципального округа Иван Логинов.

Успехи и проблемы

В Гатчинском округе организовано более 320 садоводств: 58 тысяч владельцев участков, среди которых 44 тысячи – жители Санкт-Петербурга.

По словам Ивана Логинова, к нынешнему моменту электрифицировано 100 % садоводств; начался процесс передачи электрических сетей энергетическим компаниям. Продолжают строиться и ремонтироваться подъездные дороги к СНТ. В частности, в 2023 году отремонтированы и заасфальтированы дороги в СНТ «Чаща» и массив «Красницы».

- К сожалению, очень обижены жители массива «Новинка», где дорогу отремонтировали от Вырицы до поселка Новинка, – отметил Иван Логинов. - А дальше от Новинки до деревни Ракитино дорога по-прежнему разбита (около трех километров). Мы обращались много раз в разные организации, но пока безрезультатно. Эта дорога передана Вырицкому территориальному управлению, но, как там говорят, на сегодня в бюджете денег нет.

По-прежнему остается актуальной для СНТ проблема газификации. Газифицировано всего 48 садоводств. Сейчас идет процесс оформления документов на газификацию садоводства «Тюльпан», а в сентябре начнутся работы в СНТ «Лесная поляна». Как отметил Иван Логинов, владельцам участков действительно тяжело без газа, но многое зависит от активности самих владельцев.

Расширяется социальная инфраструктура в садоводствах. За последние годы в СНТ построено 10 медицинских пунктов. В крупных СНТ уже построены два культурно-досуговых центра (КДЦ), которые оказались очень востребованы местными жителями.

Иван Логинов напомнил о проблеме подтопления участков и домов, с которой пришлось всерьез столкнуться жителям Гатчинского округа в этом году. Многие садоводства были организованы предприятиями в 1960–1970 годах на болотистых местах. Одной из причин подтопления стали заросшие кустарником водоотводные канавы, которые нужно расчищать в обязательном порядке.

В центре внимания двух субъектов

С приветственным словом к садоводам обратила глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим. Она напомнила, что Гатчинский округ остается одним из крупнейших садоводческих районов в Ленинградской области. Наши садоводства продолжают активно развиваться в том числе благодаря плодотворному сотрудничеству правительств двух субъектов – Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Отсюда и субсидии, которые могут получать наши садоводы, – отметила Людмила Николаевна. - За период с 2015 по 2025 год только из областного бюджета на благоустройство СНТ было направлено более 60 млн рублей. Эти средства используются для модернизации линий электропередач, реконструкции дорог, строительства объектов социальной инфраструктуры, организации медицинской помощи.

Как рассказала Людмила Нещадим, совместные планы и действия с Санкт-Петербургом по развитию садоводств на территории Ленинградской области будут продолжаться и в будущем. Среди важных решений последнего времени – газификация садоводств на территории Гатчинского округа, которые находятся в черте населенного пункта (сейчас у нас 9 таких СНТ).

О планах работы Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга в 2026 году рассказал его начальник Андрей Лях. Он напомнил, что в 2024 году садоводам Гатчинского округа были предоставлены субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на сумму 16 млн

рублей. По заявкам из садоводств на эти средства осуществились создание и восстановление объектов электроснабжения, реконструкция дорог, строительство КДЦ в нескольких садоводствах.

Чиновник напомнил о принятом в 2022 году губернаторами Ленинградской области и Санкт-Петербурга решении о строительстве подъездных дорог к садоводствам. В рамках этой программы планируется построить 111 дорог в 2023–2027 годах.

В преддверии форума

О деятельности регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» в Ленинградской области рассказал председатель этой организации, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских.

- У нас самая большая в России организация садоводов – 62,5 миллиона человек! – сказал он. - Чтобы наша работа успешно продолжалась, нужны подготовленные вами обращения, которые мы будем разбирать на рабочих встречах по конкретным направлениям.

Как рассказал Александр Русских, сейчас разрабатывается масштабная программа стратегии развития до 2036 года. В этом документе будут собраны все ключевые стандарты для садоводств на ближайшие годы. Среди них – размещение спортивных и торговых объектов, определение границ участков и многое другое. На сегодняшний день уже собраны значительные данные из разных районов Ленинградской области.

На совещании садоводов обсудили подготовку к федеральному форуму Союза садоводов России, который пройдет в Гатчине 5 сентября. На съезде подведут итоги работы и обсудят планы. Кроме того, в рамках форума пройдет ярмарка, будет презентован проект «Спортивный садовод».

В ходе совещания были подняты и другие актуальные темы, среди которых – проблемы обеспечения пожарной безопасности в садоводствах, организации вывоза мусора, обеспечения стабильного электроснабжения садоводств, эпизоотическая ситуация на территории Гатчинского округа.

Юлия Лысанюк