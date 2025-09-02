«Культурный след» – «Зелёный след»

- Проект «Зеленый след» направлен на вовлечение жителей и гостей поселка Сиверский в осознанное природопользование, - поясняет руководитель проекта, директор АНО «Культурный след» Екатерина Лобановская. - В отличие от разовых субботников, проект предлагает системный подход: не просто уборку территорий, а экологически грамотное обращение с отходами, творческую переработку ресурсов и передачу практических знаний через интерактивные форматы. Мы превращаем «скучные» лекции в игровые и соревновательные форматы, связывая теорию с практикой. Как правило, после таких познавательных и увлекательных игр и викторин люди чаще присоединяются к волонтерским акциям.

В течение лета команда проекта уже организовала несколько просветительских встреч, участники которых познакомились с успешными экологическими инициативами жителей других регионов, в том числе с техникой органического земледелия.

Два десятка человек совершили поездку в «Ивановский сад» - это экологический туристический объект, расположенный в деревне Нижняя Бронна Ломоносовского района. Хозяйка сада Наталья показала и рассказала, как превращала заболоченную территорию в процветающий сад. За три часа участники экспедиции узнали, как создают гидролаты, и испытали их действие на себе. А еще познакомились с дробилкой для веток, освоили экотехнологии, узнали про сухой туалет с раздельным сбором отходов, набрали ароматных трав для чая и даже покормили рыбок.

Не менее увлекательной была поездка в Ново-Кавголовский лесопарк на экотропу «Лесные сказки». По мнению участников проекта «Зеленый след», здесь есть чему поучиться тем, кто берется создавать экотропы. Впечатлила работа дендрологов и использование современных технологий, а еще сказочные лавочки с резными рисунками - каждая словно сошла со страниц детской книжки, красивые стенды, интерактивные задания, делающие прогулку увлекательной для всех возрастов.

Кое-что из увиденного участники проекта захотели внедрить в поселке Сиверский - на экотропе «Школы жизни».

В рамках проекта сиверские экоактивисты организуют серию субботников на этой экотропе и в парке Фредерикса, а также проводят экологические квесты. Пройдя через «станции», участники узнают о переработке мусора, сохранении биологического разнообразия, климатических изменениях. А еще - учатся на практике сортировать мусор и перерабатывать органику, осваивая такие техники, как компостирование, дробление веток, прессовка травы.

С началом учебного года в школах пройдет акция по сбору цветов. После Дня знаний и Дня учителя, которые традиционно сопровождаются вручением огромного количества букетов, школьникам предложат посмотреть на цветы под другим углом зрения - как на органические отходы, и подумать об их сокращении. Созданная участниками проекта дизайнерская бумага из лепестков цветов станет примером экологического дизайна. Стебли могут быть переработаны, спрессованы и использованы как заготовка для получения удобрения.

Экологический проект «Зеленый след» реализуется при поддержке администрации Гатчинского округа. Круг людей, заинтересованных в продвижении экокультуры, продолжает расти.

- В рамках областного конкурса молодежных проектов от «ЭкоМолодежка47» наш волонтер Ярослав Соснин представил инициативу «Зеленый след» – и мы вошли в тройку лидеров. Хотя проект уже получил поддержку, особенно ценно, что эксперты отметили его как один из лучших. Это значит, что у «Зеленого следа» есть потенциал для масштабирования на Ленинградскую область, - отметила Екатерина Лобановская.

Татьяна Можаева