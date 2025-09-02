Поиск на сайте
Где отключат свет в Гатчинском районе 3 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

03.09.2025 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

 

03.09.2025 с 09:30 до 17:30

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (промзона),

д. Пустошка,

СНТ «Подснежник».   

 

03.08.2025 с 09:30 до 17:30

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой,

СНТ «Родник»,

СНТ «Елицы» (Погост).

 

03.08.2025 с 09:30 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

д. Новое Колено,

с. Никольское (частично).    

 

04.09.2025 с 09:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка,

д. Тихвинка,

п. Тайцы, часть (ТП № 5513).

д. Новая (Большая Ивановка).