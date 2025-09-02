Где отключат свет в Гатчинском районе 3 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
03.09.2025 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
03.09.2025 с 09:30 до 17:30
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (промзона),
д. Пустошка,
СНТ «Подснежник».
03.08.2025 с 09:30 до 17:30
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой,
СНТ «Родник»,
СНТ «Елицы» (Погост).
03.08.2025 с 09:30 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
д. Новое Колено,
с. Никольское (частично).
04.09.2025 с 09:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка,
д. Тихвинка,
п. Тайцы, часть (ТП № 5513).
д. Новая (Большая Ивановка).
