Чудо по имени «Сириус» Полины Максимовой

«Сириус» создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Чтобы попасть в центр, Полина Максимова прошла жёсткий отбор. Образовательная программа «Драматургия», по которой обучалась Полина, была рассчитана на 24 дня и включала в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, общеобразовательные занятия. А еще она получила массу ярких положительных эмоций, которыми решила поделиться с читателями «Гатчинской правды».

Вот такой восторженный рассказ прислала в «Гатчинскую правду» Полина Максимова.

***

- Вот и все. Это финал. Разумеется, расставание должно было произойти рано или поздно. Но так больно от того, что слишком скоро все закончилось. А на улице дождь. Какой-то особенно противный. Неужели осень все-таки вспомнила о своём умении навевать людям не самое лучшее настроение? Что ж, она справилась с этой ролью.

За эти три недели все стало родным. И этот автобус, что везет в аэропорт Адлера, и далёкие горы Сочи, и оставшийся вдалеке любимый Дом, именуемый Сириусом. А сколько воспоминаний…

Дорога в «Сириус»

«Полин, у меня для тебя интересное предложение…» - все началось с этих слов моей учительницы русского и литературы Натальи Анатольевны Ковалевской. Тот день не был каким-то особенным, мы просто репетировали новогоднюю сценку. В перерыве мне дали бумажку: «Сириус» какой-то. Нахожу официальный сайт. Та-а-ак, «Образовательный центр Сириус…», «…поддержка одарённых детей…», значит, мне тут ничего не светит. Но попробовать можно.

Началась череда конкурсов, олимпиад, творческих работ. Для портфолио пригодились мои сертификаты и грамоты за последние два года. На семейном совете стали вспоминать, кто из знакомых профессионально занимается литературным творчеством, и заручились четырьмя рекомендательными письмами. Не ожидала, что так серьезно все. А что делать? Нужны подтверждения достижений, чтобы потом у виска пальцем не крутили.

К концу приема документов, я уже мало что понимала. Смешалось всё - результаты новых конкурсов, дипломы прежних. Потом – ожидание. Томительным его назвать было трудно, ибо результат и так был очевиден — сиди-ка ты на месте.

А затем, - дзынь-дзынь - уведомление! «Ваша заявка одобрена. С уважением, Глеб Чэн». Ну, плечами пожала — значит, всё нормально, заявку взяли в работу, сразу не отмели. А после этого ещё один «дзынь-дзынь»: готовьте документы для поездки. Стоп. Что? Неужели… Я еду!

Но вслед за этим настал период ожидания. Программа переносилась дважды. И как только нам окончательно подтвердили даты… Что за суматоха началась: тысячу и один бланк заполни, кровью для анализа на Covid пожертвуй, книги по программе прочитай, бесконечные медсправки собери… Что ж, была надежда, что всё не зря…

Накануне – сборка чемодана, бессонная ночь и мысли-мысли-мысли… Я никогда не летала на самолёте. А тут одна. Пап, спасибо за информацию о том, что «…находясь в хвосте самолёта шансы выжить увеличиваются…», благодаря ей регистрацию прошла в полуобморочном состоянии.

Слёзы расставания на три недели, длинный коридор со «светом в конце тоннеля», и я в самолёте. Фух!

«Улыбаемся и пашем!» или «Театр начинается с тебя»

Взлёт-полёт-приземление. Много разноцветных огоньков — это Сочи! Трансфер. «Сириус»…

Нет… Нет… Нет! Разве такое бывает? На фоне ночного неба стоит Он - огромный замок с фиолетовой подсветкой. А внутри…

А внутренним интерьером насладиться мне не дали - началась проверка документов, быстрый инструктаж и бегом на сбор команды, скоро сонник — даже свою комнату посмотреть не успела.

Один-два-три… В нашей команде было тринадцать человек. Все такие необычные? Но хорошенько познакомиться не получилось - отбой. И мне уже тогда показалось, что если не подружимся, то уж точно сработаемся.

Глубокая ночь. За окном звёзды Сочи, а я дома (ага, дома, а не в «номере», это уже дом…) - я и соседка Катя из Новосибирска. Проболтали полночи, пока телефон разрывало сообщениями «Как ты там? Как Сириус?» Уф, мне бы самой понять, что это за место такое, образовательный центр. Но расслабляться некогда - утром термометрия, завтрак и уже первые занятия!

Только потом я поняла, как важен сон. За эти три недели, я ни разу не выспалась, однажды на лекции чуть не заснула. Горящие дедлайны, масса лекций и занятий - времени на отдых почти не было. Бывало, последняя пара заканчивалась в 21.15.

Программа «Драматургия» включала в себя три модуля. В первом анализировали пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион», а после писали сочинение. Во втором модуле мы за пять дней, работая в промежутках между лекциями, поставили спектакль по поговорке «Как аукнется, так и откликнется» в жанре комедии масок. Я выступала в качестве сценариста, это оказалось непростой работой. И играла финансиста Пекаря, вот это было весело! В заключительном модуле у нас была работа в мастерских. Я пробовала себя в культуре зинмейкинга (создание журнала ручной работы) и создала свой зин «ROCK`овая перемена».

Также, помимо основных модулей у нас были встречи с известными литераторами, викторины, игры, мастер-классы, концерты и многое другое. Выбор был огромен! Я посещала клуб «Театр начинается с тебя», где нас обучали актёрскому мастерству. В итоге, на фестивале клубов мы уже сами проводили театральные тренинги! Ну и никто не отменял общеобразовательные занятия, поэтому в школу я пришла с листком успеваемости.

Когда я приехала домой, меня тут же стали спрашивать: «Что ты там делала?», «А почему загара нет?», и коронное «Как отдохнула?». Всему ответом был девиз нашей программы: «Улыбаемся и пашем!»

Я знаю, что вас может заинтересовать. Мне посылали этот вопрос почти сотню раз: «Как кормят в «Сириусе?» О-о-о, дорогой друг, это отдельная тема! Ресторанный шведский стол пять раз в день. Я думаю, объяснять не надо, что мы там не голодали!

Приключения каждый день

Был такой случай. Каждый раз, во время обеда, мы брали шоколадки. И вот, после особенно долгого занятия мы врываемся в ресторан «Созвездие», а там… Мне больно это говорить, но… «Алёнок» там не было.

Что?! Как так можно? Вы же… вы же нас детства лишили, бессердечные! Мы с друзьями, как борцы за справедливость, пошли к главному повару - он обычно стоит около входа.

Подошли. Рассказали. Он посмотрел на нас с удивлением и ушел. Через минуту Евгений принес наши законные «Алёнки». Мы фотографировались с ним на память и жали руку нашему герою. Обязательно какая-то история кроется за каждой фотографией.

Наш отряд, отряд Л4, был самым шумным. Нас знали все! «Один за всех, и все за одного!» — это было про нас… Чего только не происходило! Одни ночные похождения мимо ночных кураторов чего стоили!

Вспоминаю наши уютные посиделки с любимыми песнями под гитару и укулеле! Кто-то собирал крышечки от бутылок с водой, чтобы поиграть в покер, кто-то шоколадки домой контрабандой проносил, кто-то устраивал баню в ванной, заваривал чай в раковине. Да-да, это образовательный центр, вы все правильно поняли.

Люди, которых я знала три недели, стали мне близки. У нас появилось много локальных шуток. И в этом их плюс — скажешь, например, «жёлтый автобус», и сразу отличишь своих людей. В один из вечеров, я листала новостную ленту и увидела видеорепортаж о подарке нашей Лукашевской школе – жёлтом автобусе. Я поделилась этим видео с друзьями. Со временем это стало местной шуткой – абсолютно все знали об этом красавчике!

За одну только неповторимую атмосферу я полюбила это место. Только в «Сириусе» тебе будут хлопать за то, что ты опоздал! Только в «Сириусе» ты будешь писать на плакате жалоб и предложений «Народ требует питсы!» Только в «Сириусе» ты сможешь занять отличные места на Формуле-1!

Сколько же здесь единомышленников тебя окружает! В моем сердце навсегда остались слова, которые мы писали друг другу на память, и прощальные слёзы. Я могу рассказывать о «Сириусе» бесконечно… Но не всё, ведь что-то, но должно остаться секретом.

«Расставанье не для нас…»

Да, все закончилось. Но мы переписываемся, сообща проходим курсы лингвистики, назначаем даты онлайновых и реальных встреч. Да, как раньше уже не будет. Потому что будет ещё лучше! Теперь мы станем целенаправленно копить результаты личных достижений. Ведь каждый конкурс – это шанс на повторную поездку в «Сириус». Мечтаю попасть в те заветные 10% от числа участников, и тогда «Сириус» радушно распахнет мне свои объятия!

Если говорить о моих ближайших планах, то до конца этого года жду выпуска двух сборников рассказов. Это результат участия в проекте Всероссийская школьная летопись. В данный момент бросила все силы на учебу в онлайн школе СириусКурсы. Параллельно участвую в профильной онлайн смене «Играем в Zoom» в центре «Академия талантов Санкт-Петербурга», где вновь преподаватели «Сириуса» работают с нами! Если в следующем году мою заявку одобрят в центре «Интеллект», я буду счастлива снова встретить своих любимых преподавателей - Андрея Валентиновича Жвалевского и Евгению Борисовну Пастернак, Марию Александровну Черняк и Виктора Ивановича Николаева!

Я хочу поблагодарить Наталью Анатольевну Ковалевскую, Эльвиру Владимировну Белоброву, Максима Анатольевича Миронкова и свою родную Лукашевскую школу. Также сердечно благодарю за рекомендации Ладу Владимировну Кудрину, Вадима Николаевича Громова, Дарью Игоревну Павлову и Ольгу Александровну Савельеву. Ещё хочу сказать спасибо своим родным, своим друзьям. Без всех вас не случилось бы этого чуда. Не случилось бы «Сириуса». Не случилось бы важного этапа в моей жизни. Не случилось бы части меня. Спасибо!