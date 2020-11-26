Чудо по имени «Сириус» Полины Максимовой

«Сириус» создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Чтобы попасть в центр, Полина Максимова прошла жёсткий отбор. Образовательная программа «Драматургия», по которой обучалась Полина, была рассчитана на 24 дня и включала в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, общеобразовательные занятия. А еще она получила массу ярких положительных эмоций, которыми решила поделиться с читателями «Гатчинской правды».
Вот такой восторженный рассказ прислала в
«Гатчинскую правду» Полина Максимова.
***
-
Вот и все. Это финал. Разумеется, расставание должно было произойти рано или
поздно. Но так больно от того, что слишком скоро все закончилось. А на улице дождь.
Какой-то особенно противный. Неужели осень все-таки вспомнила о своём умении
навевать людям не самое лучшее настроение? Что ж, она справилась с этой ролью.
За
эти три недели все стало родным. И этот автобус, что везет в аэропорт Адлера, и
далёкие горы Сочи, и оставшийся вдалеке любимый Дом, именуемый Сириусом. А
сколько воспоминаний…
Дорога в «Сириус»
«Полин,
у меня для тебя интересное предложение…» -
все началось с этих слов моей учительницы русского и литературы Натальи
Анатольевны Ковалевской. Тот день не был каким-то особенным, мы просто
репетировали новогоднюю сценку. В перерыве мне дали бумажку: «Сириус» какой-то.
Нахожу официальный сайт. Та-а-ак, «Образовательный центр Сириус…», «…поддержка
одарённых детей…», значит, мне тут ничего не светит. Но попробовать можно.
Началась
череда конкурсов, олимпиад, творческих работ. Для портфолио пригодились мои
сертификаты и грамоты за последние два года. На семейном совете стали
вспоминать, кто из знакомых профессионально занимается литературным творчеством,
и заручились четырьмя рекомендательными письмами. Не ожидала, что так серьезно
все. А что делать? Нужны подтверждения достижений, чтобы потом у виска пальцем
не крутили.
К
концу приема документов, я уже мало что понимала. Смешалось всё - результаты
новых конкурсов, дипломы прежних. Потом – ожидание. Томительным его назвать
было трудно, ибо результат и так был очевиден —
сиди-ка ты на месте.
А
затем, - дзынь-дзынь - уведомление! «Ваша
заявка одобрена. С уважением, Глеб Чэн». Ну, плечами пожала — значит, всё нормально, заявку взяли в работу, сразу
не отмели. А после этого ещё один «дзынь-дзынь»: готовьте документы для поездки.
Стоп. Что? Неужели… Я еду!
Но
вслед за этим настал период ожидания. Программа переносилась дважды. И как
только нам окончательно подтвердили даты… Что за суматоха началась: тысячу и
один бланк заполни, кровью для анализа на Covid
пожертвуй, книги по программе прочитай, бесконечные медсправки собери… Что ж,
была надежда, что всё не зря…
Накануне
– сборка чемодана, бессонная ночь и мысли-мысли-мысли… Я никогда не летала на
самолёте. А тут одна. Пап, спасибо за информацию о том, что «…находясь в хвосте
самолёта шансы выжить увеличиваются…», благодаря ей регистрацию прошла в
полуобморочном состоянии.
Слёзы
расставания на три недели, длинный коридор со «светом в конце тоннеля», и я в
самолёте. Фух!
«Улыбаемся и пашем!» или «Театр начинается с
тебя»
Взлёт-полёт-приземление.
Много разноцветных огоньков — это Сочи!
Трансфер. «Сириус»…
Нет…
Нет… Нет! Разве такое бывает? На фоне ночного неба стоит Он - огромный замок с фиолетовой подсветкой. А внутри…
А
внутренним интерьером насладиться мне не дали -
началась проверка документов, быстрый инструктаж и бегом на сбор команды, скоро
сонник — даже свою комнату посмотреть не успела.
Один-два-три…
В нашей команде было тринадцать человек. Все такие необычные? Но хорошенько познакомиться
не получилось - отбой. И мне уже тогда показалось, что если не подружимся, то уж
точно сработаемся.
Глубокая
ночь. За окном звёзды Сочи, а я дома (ага, дома, а не в «номере», это уже дом…) - я и соседка Катя из Новосибирска. Проболтали
полночи, пока телефон разрывало сообщениями «Как ты там? Как Сириус?» Уф, мне
бы самой понять, что это за место такое, образовательный центр. Но расслабляться
некогда - утром термометрия, завтрак и уже первые занятия!
Только
потом я поняла, как важен сон. За эти три недели, я ни разу не
выспалась, однажды на лекции чуть не заснула. Горящие дедлайны, масса лекций и
занятий - времени на отдых почти не было. Бывало, последняя
пара заканчивалась в 21.15.
Программа «Драматургия» включала в себя три модуля. В
первом анализировали пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион», а после писали сочинение.
Во втором модуле мы за пять дней, работая в промежутках между лекциями,
поставили спектакль по поговорке «Как аукнется, так и откликнется» в жанре
комедии масок. Я выступала в качестве сценариста, это оказалось непростой
работой. И играла финансиста Пекаря, вот это было весело! В заключительном модуле
у нас была работа в мастерских. Я пробовала себя в культуре зинмейкинга (создание
журнала ручной работы) и создала свой зин «ROCK`овая перемена».
Также, помимо основных модулей у нас были встречи с
известными литераторами, викторины, игры, мастер-классы, концерты и многое
другое. Выбор
был огромен! Я посещала клуб «Театр начинается с тебя», где нас
обучали актёрскому мастерству. В итоге, на фестивале клубов мы уже сами
проводили театральные тренинги! Ну и никто не отменял общеобразовательные
занятия, поэтому в школу я пришла с листком успеваемости.
Когда я приехала домой, меня тут же стали спрашивать:
«Что ты там делала?», «А почему загара нет?», и коронное «Как отдохнула?».
Всему ответом был девиз нашей программы: «Улыбаемся и пашем!»
Я
знаю, что вас может заинтересовать. Мне посылали этот вопрос почти сотню раз: «Как
кормят в «Сириусе?» О-о-о, дорогой друг, это отдельная тема! Ресторанный шведский
стол пять раз в день. Я думаю, объяснять не надо, что мы там не голодали!
Приключения каждый
день
Был
такой случай. Каждый раз, во время обеда, мы брали шоколадки. И вот, после
особенно долгого занятия мы врываемся в ресторан «Созвездие», а там… Мне больно
это говорить, но… «Алёнок» там не было.
Что?!
Как так можно? Вы же… вы же нас детства лишили, бессердечные! Мы с друзьями,
как борцы за справедливость, пошли к главному повару -
он обычно стоит около входа.
Подошли.
Рассказали. Он посмотрел на нас с удивлением и ушел. Через минуту Евгений принес
наши законные «Алёнки». Мы фотографировались с ним на память и жали руку нашему
герою. Обязательно какая-то история кроется за каждой фотографией.
Наш
отряд, отряд Л4, был самым шумным. Нас знали все! «Один за всех, и все за
одного!» — это было про нас… Чего только не происходило! Одни
ночные похождения мимо ночных кураторов чего стоили!
Вспоминаю
наши уютные посиделки с любимыми песнями под гитару и укулеле! Кто-то собирал
крышечки от бутылок с водой, чтобы поиграть в покер, кто-то шоколадки домой
контрабандой проносил, кто-то устраивал баню в ванной, заваривал чай в раковине.
Да-да, это образовательный центр, вы все правильно поняли.
Люди,
которых я знала три недели, стали мне близки. У нас появилось много локальных
шуток. И в этом их плюс — скажешь, например,
«жёлтый автобус», и сразу отличишь своих людей. В один из
вечеров, я листала новостную ленту и увидела видеорепортаж о подарке нашей
Лукашевской школе – жёлтом автобусе. Я поделилась этим видео с друзьями. Со
временем это стало местной шуткой – абсолютно все знали об этом красавчике!
За
одну только неповторимую атмосферу я полюбила это место. Только в «Сириусе»
тебе будут хлопать за то, что ты опоздал! Только в «Сириусе» ты будешь писать
на плакате жалоб и предложений «Народ требует питсы!» Только в «Сириусе» ты
сможешь занять отличные места на Формуле-1!
Сколько
же здесь единомышленников тебя окружает! В моем сердце навсегда остались слова,
которые мы писали друг другу на память, и прощальные слёзы. Я могу рассказывать
о «Сириусе» бесконечно… Но не всё, ведь что-то, но должно остаться секретом.
«Расставанье не
для нас…»
Да,
все закончилось. Но мы переписываемся, сообща проходим курсы лингвистики,
назначаем даты онлайновых и реальных встреч. Да, как раньше уже не будет.
Потому что будет ещё лучше! Теперь мы станем целенаправленно копить результаты
личных достижений. Ведь каждый конкурс – это шанс на повторную поездку в
«Сириус». Мечтаю попасть в те заветные 10% от числа участников, и тогда
«Сириус» радушно распахнет мне свои объятия!
Если
говорить о моих ближайших планах, то до конца этого года жду выпуска двух
сборников рассказов. Это результат участия в проекте Всероссийская школьная
летопись. В данный момент бросила все силы на учебу в онлайн школе СириусКурсы.
Параллельно участвую в профильной онлайн смене «Играем в Zoom» в центре
«Академия талантов Санкт-Петербурга», где вновь преподаватели «Сириуса»
работают с нами! Если в следующем году мою заявку одобрят в центре «Интеллект»,
я буду счастлива снова встретить своих любимых преподавателей - Андрея
Валентиновича Жвалевского и Евгению Борисовну Пастернак, Марию Александровну
Черняк и Виктора Ивановича Николаева!
Я
хочу поблагодарить Наталью Анатольевну Ковалевскую, Эльвиру Владимировну
Белоброву, Максима Анатольевича Миронкова и свою родную Лукашевскую школу. Также
сердечно благодарю за рекомендации Ладу Владимировну Кудрину, Вадима
Николаевича Громова, Дарью Игоревну Павлову и Ольгу Александровну Савельеву. Ещё
хочу сказать спасибо своим родным, своим друзьям. Без всех вас не случилось бы
этого чуда. Не случилось бы «Сириуса». Не случилось бы важного этапа в моей
жизни. Не случилось бы части меня. Спасибо!