Питерский «Зенит» рекордно рано прощается с Лигой чемпионов

Несмотря на высокие ожидания от российского чемпиона, «Зенит» показал слабый футбол в четырех поединках главного клубного соревнования Старого света, набрав в них всего одно очко – в домашнем поединке против итальянского «Лацио» (1:1). А вот в остальных встречах подопечных Сергея Семака ждали разочаровывающие итоги – дома против бельгийского «Брюгге» (1:2), на выезде против немецкой «Боруссии» (0:2) и в Риме против все того же «Лацио» (1:3).

Как итог – «Зенит» уже после 4-го тура группового этапа потерял все шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, чего с питерцами никогда в их истории не случалось так равно. А ведь до старта групповой стадии в «Сине-бело-голубых» верили как российские болельщики, так и аналитики с экспертами, считая шансы команды Семака наиболее высокими среди всех российских представителей в ЛЧ. К примеру, мониторинг котировок на портале Betonmobile перед началом кампании в квартете, в котором выступает «Зенит», показал, что шансы российского чемпиона примерно одинаковы с шансами на успех итальянского «Лацио», а уступали питерцы лишь «Боруссии», коэффициенты на итоговый успех которой были несколько пониже.

На практике же оказалось, что «Зенит» уступил в классе и качестве игры не только своим главным конкурентам за выход в плей-офф «на бумаге», но и скромному бельгийскому «Брюгге». Который за два тура до финиша опережает питерцев на 3 очка и может лишить шанса пробиться во второй по статусу континентальный футбольный турнир – Лигу Европы.

Для того чтобы претендовать на «европейскую весну», подопечным Семака необходимо побеждать «Брюгге» в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в матче, который состоится на бельгийской земле. При этом желательно делать это с разницей в два мяча, либо же с тремя забитыми голами минимум.

Впрочем, как бы ни закончилась борьба «Зенита» за третью позицию в квартете, дающую право «понизиться» до Лиги Европы, уже сейчас можно констатировать – питерцы провели свою самую невнятную и провальную кампанию в Лиге чемпионов. И над этим в клубе и команде нужно серьезно задуматься во время зимней паузы в сезоне.

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