Питерский «Зенит» рекордно рано прощается с Лигой чемпионов

Несмотря на высокие
ожидания от российского чемпиона, «Зенит» показал слабый футбол в четырех
поединках главного клубного соревнования Старого света, набрав в них всего одно
очко – в домашнем поединке против итальянского «Лацио» (1:1). А вот в остальных
встречах подопечных Сергея Семака ждали разочаровывающие итоги – дома против
бельгийского «Брюгге» (1:2), на выезде против немецкой «Боруссии» (0:2) и в
Риме против все того же «Лацио» (1:3).
Как итог – «Зенит» уже
после 4-го тура группового этапа потерял все шансы на попадание в плей-офф Лиги
чемпионов, чего с питерцами никогда в их истории не случалось так равно. А ведь
до старта групповой стадии в «Сине-бело-голубых» верили как российские
болельщики, так и аналитики с экспертами, считая шансы команды Семака наиболее
высокими среди всех российских представителей в ЛЧ. К примеру, мониторинг
котировок на портале Betonmobile перед
началом кампании в квартете, в котором выступает «Зенит», показал, что шансы
российского чемпиона примерно одинаковы с шансами на успех итальянского
«Лацио», а уступали питерцы лишь «Боруссии», коэффициенты на итоговый успех
которой были несколько пониже.
На практике же оказалось,
что «Зенит» уступил в классе и качестве игры не только своим главным
конкурентам за выход в плей-офф «на бумаге», но и скромному бельгийскому
«Брюгге». Который за два тура до финиша опережает питерцев на 3 очка и может
лишить шанса пробиться во второй по статусу континентальный футбольный турнир –
Лигу Европы.
Для того чтобы
претендовать на «европейскую весну», подопечным Семака необходимо побеждать
«Брюгге» в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в матче, который
состоится на бельгийской земле. При этом желательно делать это с разницей в два
мяча, либо же с тремя забитыми голами минимум.
Впрочем, как бы ни
закончилась борьба «Зенита» за третью позицию в квартете, дающую право
«понизиться» до Лиги Европы, уже сейчас можно констатировать – питерцы провели
свою самую невнятную и провальную кампанию в Лиге чемпионов. И над этим в клубе
и команде нужно серьезно задуматься во время зимней паузы в сезоне.
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