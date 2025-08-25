Система образования Ленобласти расширяет сотрудничество с ведущими организациями страны и региона

Первым стало соглашение о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного воспитания между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и Гатчинской Епархией Русской Православной Церкви. Оно предусматривает совместные проекты, направленные на воспитание школьников в духе традиционных ценностей и культурного наследия.

Особое внимание уделено цифровой сфере. Подписаны два меморандума о намерениях по развитию сотрудничества в области непрерывной системы развития навыков цифровой экономики. Один из них заключён между областным комитетом, «Сбербанком России» и Международной школой программирования и математики для детей «Алгоритмика». Аналогичный документ был подписан и комитетом по образованию Волховского района. Оба соглашения предполагают реализацию совместных проектов, программ дополнительного образования, а также инициатив по ранней профориентации школьников и студентов в сфере информационных технологий.

«У нас, действительно, очень много проектов со «Сбербанком» и сегодня он даёт достаточно значимые ресурсы для поддержки и развития системы образования по разным направлениям. Вместе с «Алгоритмикой» они уже погрузили нас в мир искусственного интеллекта, показали его возможности и самое главное – обнажили проблематику того, что нам всем нужно учиться, как эффективно и этично применять искусственный интеллект в образовательном процессе. Мы возлагаем на этот проект, действительно, большие надежды, что будут разработаны те уникальные модели, которые мы возможно через год сможем представить и тиражировать нашим педагогам», - прокомментировала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Значимой частью работы педагогического совета стали соглашения с проектом «Сельские школы РФ». Документы подписали комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, а также комитет по образованию администрации Волосовского муниципального района. Сотрудничество позволит разрабатывать и внедрять новые модели развития и ресурсного обеспечения сельских школ.

«Председатель областного комитета образования Вероника Реброва создала колоссальную ситуацию развития для более 160 сельских школ региона, которые получили уникальный шанс на создание интересной, живой и яркой картины своего прошлого, настоящего и будущего», - подчеркнул директор проекта «Сельские школы РФ» Николай Махнев.

Отдельное соглашение было заключено между комитетом образования администрации Волосовского района, Кикеринской средней школой и сельхозпредприятием «Русское поле». Оно направлено на развитие взаимодействия между школой и бизнесом для развития профориентации школьников и вовлечения их в современные производственные практики.

Кроме того, Гатчинский государственный университет и производственное объединение «Баррикада» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют реализовывать совместные образовательные проекты, организовывать практики для студентов и развивать кадровый потенциал региона.

Подписание этих документов стало важным шагом в укреплении связей системы образования Ленинградской области с ведущими социальными и экономическими партнёрами. Новые соглашения открывают дополнительные возможности для школьников, студентов и педагогов региона, способствуют развитию современных образовательных практик и расширяют перспективы профессионального роста.