Кто останется без света 25 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 25 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
25.08.2025 с 10:00 до 17:00 (примерно на 20 мин)
Сусанинское ТУ:
п. Кобралово.
25.08.2025 с 10:00 до 18:00
Дружногорское ТУ:
Массив Дружная Горка,
СНТ «Дружная Горка» (Дружная Горка).
25.08.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Нестерково,
д. Тарасино .
25.08.2025 с 09:30 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой,
СНТ «Елицы» (Погост),
СНТ «Родник».
25.08.2025 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское.
25.08.2025 с 09:30 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет, ул. Массив 52 ул. Парковая,
п. Новый Свет, Промзона.
