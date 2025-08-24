Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто останется без света 25 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 25 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

25.08.2025 с 10:00 до 17:00 (примерно на 20 мин)

Сусанинское ТУ:

п. Кобралово.

 

25.08.2025 с 10:00 до 18:00 

Дружногорское ТУ:

Массив Дружная Горка,

СНТ «Дружная Горка» (Дружная Горка). 

 

25.08.2025 с 10:00 до 18:00 

Веревское ТУ:

д. Нестерково,

д. Тарасино .

 

25.08.2025 с 09:30 до 18:00 

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой, 

СНТ «Елицы» (Погост),

СНТ «Родник».

 

25.08.2025 с 10:00 до 18:00 

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское.

 

25.08.2025 с 09:30 до 18:00 

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет, ул. Массив 52 ул. Парковая,

п. Новый Свет, Промзона.

 