Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Приглашаем на вечер памяти Николая Терентьева

В понедельник, 25 августа, Центр творчества юных города Гатчины проведет литературно-музыкальный вечер, посвящённый памяти замечательного талантливого человека — Николая Терентьева.

Рубрики:  Культура

Николай Терентьев оставил значимый след в музыкальной культуре города Гатчины. Сегодня будет уникальная возможность вновь погрузиться в творчество выдающегося музыканта и поэта.

Вечер памяти начнется в 18:00 в сквере им. Терентьева (на улице Красной).