Приглашаем на вечер памяти Николая Терентьева
В понедельник, 25 августа, Центр творчества юных города Гатчины проведет литературно-музыкальный вечер, посвящённый памяти замечательного талантливого человека — Николая Терентьева.
Рубрики: Культура
Николай Терентьев оставил значимый след в музыкальной культуре города Гатчины. Сегодня будет уникальная возможность вновь погрузиться в творчество выдающегося музыканта и поэта.
Вечер памяти начнется в 18:00 в сквере им. Терентьева (на улице Красной).
