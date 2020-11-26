Светлана Нерушай: "Мне очень нравится моя профессия — менять отношение людей к предпринимательству"

Комитет активно занимается популяризацией предпринимательства. Ведь именно от предпринимателей исходит импульс, приводящий в движение и поддерживающий на ходу весь рыночный механизм. Стремясь снизить издержки, предприниматели создают новые методы организации бизнеса, внедряют современные технологии производства, находят новые рынки сбыта. Человека, который выводит новый товар или процесс на рынок, принято называть новатором или предпринимателем. Между словами «инновации» и «предпринимательство» можно смело ставить знак равенства.

— По данным экспертов, всего 5% людей способны стать предпринимателями, — говорит Светлана Ивановна, — это, конечно, очень мало. - В своей работе мы привыкли опираться на реальные факты, поэтому решили провести собственное аналитическое исследование.

С этой целью на сайте 813.ru запустили тест «Можешь ли ты быть предпринимателем?». Ответы на 65 коротких вопросов занимают всего 15-20 минут, за это время можно узнать не только о своем предпринимательском потенциале, но и вообще о собственных профессиональных предпочтениях. Тест сразу стал популярным, за один месяц его прошли почти 500 человек. Возможно, по результатам теста, людей, имеющих склонность к предпринимательской деятельности, окажется больше. Одна из задач комитета как раз и заключается в том, чтобы развивать в людях предпринимательские способности.

Два года назад в нашем городе открылся Центр молодежного инновационного творчества, этот проект был также реализован совместно с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

На площадке центра в Выборге школьники и студенты получают навыки и знания в области 3D-проектирования, прототипирования, выполнения фрезерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных работ. Для этого здесь имеется все необходимое высокотехнологичное оборудование.

– Выборг, конечно, при открытии ЦМИТ был выбран неслучайно, – говорит Светлана Нерушай, – в решении присутствовал и личностный фактор, так как я много лет проработала в этом городе.

Светлана Нерушай родом из Краснодарского края. Она окончила школу с золотой медалью и приехала поступать в Ленинградский институт торговли. Оказывается, быть в школе секретарем комсомольской организации, а потом учиться в институте торговли в те времена считалось несовместимым. Светлана Ивановна вспоминает, как завуч по воспитательной работе, встретив ее на улице, сказал: «Света! Как тебе не стыдно? Ты же секретарь комсомольской организации! Ты зачем поступила в институт торговли?!».

В 23 года дипломированный специалист, будучи самым молодым сотрудником на предприятии, становится директором продуктовой базы в Выборге. А через два года – заведующей отделом торговли Выборгского горисполкома. Первым вопросом от депутатов, утверждавших ее на руководящую должность, был такой: «Кто из сотрудников горисполкома приходил на базу за дефицитом?».

Светлана Ивановна хорошо помнит, как в 90-х годах комиссия в горисполкоме, членом которой она являлась, решала, кому заниматься предпринимательством, а кому нет.

Претендент на звание предпринимателя должен был доказать комиссии целесообразность своей деятельности, а комиссия – определить, не будут ли производимые им товары или предоставляемые услуги мешать работе госпредприятий.

С переходом от командно-административной экономики к рыночной отношение к предпринимательству в нашей стране кардинально изменилось.

– У человека появился выбор, куда пойти, – говорит Светлана Нерушай. – Хочешь – в предприниматели, хочешь – наемным работником на предприятие.

В 2014 году Светлана Нерушай написала сразу два заявления: одно – об увольнении с поста заместителя главы администрации МО «Выборгский район», а другое – об устройстве на работу в администрацию Ленинградской области.

– Как сейчас модно говорить, захотела выйти из зоны комфорта, – объясняет она причину такого решения.

Дмитрий ЯЛОВ, ознакомившись с полученными рекомендациями и учитывая богатый опыт работы Светланы Ивановны, предложил ей должность своего заместителя в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности. Под его руководством она проработала полтора года, после чего была назначена председателем областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.

— Со стороны предпринимателей я иногда слышу: «не мешайте», - говорит Светлана Нерушай, - но экономическая доктрина «laissez-faire», согласно которой государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным, а государство должно выполнять роль «ночного сторожа», уже давно себя изжила. Государство должно помогать бизнесу.

Этот тезис стал особенно актуальным в период пандемии, когда бизнесу как никогда была необходима помощь, и все возможные меры поддержки были предоставлены.

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, вызванную коронавирусом, за последние три месяца количество предпринимателей в области не уменьшилось, а даже выросло.

На одном из недавних заседаний правительства Ленинградской области, согласно распоряжению губернатора Александра Дрозденко, сотрудникам областной администрации были вручены почетные грамоты и благодарности за вклад в деятельность областного Правительства в период пандемии. В числе немногих награжденных – Светлана Нерушай.

Мне очень нравится моя профессия – менять отношение людей к предпринимательству. Предприниматели – это люди, которые не просто производят необходимые для всех нас товары и услуги, обеспечивают себя и свою семью, но и выполняют важные социальные задачи – создают рабочие места, способствуют созданию комфортной среды для жителей Ленинградской области, - подвела итог Светлана Нерушай.



