Россияне не нашли в русском языке цензурных аналогов слова «локдаун»

Русский перевод «все
закрыто», который предложил Владимир Жириновский, раскритиковавший очередной
англицизм в русском языке, устроил далеко не всех наших граждан. Но среди
предложенных вариантов из исконных русских слов оказалась только ненормативная
лексика.
Чаще всего респонденты
называли «обрусевшие» иноязычные аналоги. К примеру, каждый пятый соотечественник
считает синонимом «локдауна» слово «изоляция». 15 процентов предлагают
использовать «карантин». А каждый десятый опрошенный смог предложить
альтернативу «локдауну» только из личного запаса непечатных слов.
Среди вариантов – «ограничение»
(7 процентов), а также другой речевой неологизм 2020 года – «самоизоляция» (5
процентов). Еще дальше от смысла оказались те, кому в качестве синонима «локдауна»
нравятся слова «блокировка», «запрет» и «домашний арест», «блокада», «катастрофа»,
«падение», «простой», «ступор» и даже «тюрьма».
Три процента россиян
считают, что в русском языке нет подходящих аналогов для «локдауна».
"Российская газета" https://rg.ru/2020/11/26/rossiiane-ne-nashli-v-russkom-iazyke-cenzurnyh-analogov-slova-lokdaun.html
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