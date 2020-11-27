Россияне не нашли в русском языке цензурных аналогов слова «локдаун»

Русский перевод «все закрыто», который предложил Владимир Жириновский, раскритиковавший очередной англицизм в русском языке, устроил далеко не всех наших граждан. Но среди предложенных вариантов из исконных русских слов оказалась только ненормативная лексика.

Чаще всего респонденты называли «обрусевшие» иноязычные аналоги. К примеру, каждый пятый соотечественник считает синонимом «локдауна» слово «изоляция». 15 процентов предлагают использовать «карантин». А каждый десятый опрошенный смог предложить альтернативу «локдауну» только из личного запаса непечатных слов.

Среди вариантов – «ограничение» (7 процентов), а также другой речевой неологизм 2020 года – «самоизоляция» (5 процентов). Еще дальше от смысла оказались те, кому в качестве синонима «локдауна» нравятся слова «блокировка», «запрет» и «домашний арест», «блокада», «катастрофа», «падение», «простой», «ступор» и даже «тюрьма».

Три процента россиян считают, что в русском языке нет подходящих аналогов для «локдауна».





"Российская газета" https://rg.ru/2020/11/26/rossiiane-ne-nashli-v-russkom-iazyke-cenzurnyh-analogov-slova-lokdaun.html

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