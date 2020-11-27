Школьники обучают нейросети

О том, как обучить нейросеть распознавать лица и применить их в разработке приложений, чем занимаются ИТ-медики, нейролингвисты или режиссеры впечатлений, школьникам рассказали и.о. председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Денис Золков и директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области Олег Тихомиров

«Такие уроки помогают ребятам понять, что лежит в основе привычных технологий в соцсетях и приложениях. А также узнать, как можно применить себя в этой области, сориентироваться в мире IT-профессий – востребованных сейчас и в будущем», — подчеркнул и.о. председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Денис Золков.

Занятия по нейронным сетям и коммуникациям с 23 ноября по 13 декабря проходят во всех школах Ленинградской области.

Ученики начальных классов на простых примерах осваивают обучение нейросети и пробуют построить алгоритм рекомендации друзей для соцсетей. Ученики средней школы обучают нейросеть распознаванию лиц для примерки масок дополненной реальности, учатся подбирать новости по интересам пользователей. А старшеклассники разбираются, как применить нейросети для разработки приложений, и проходят все этапы создания собственного мини-приложения: от анализа и исследования до тестирования и выпуска.

Важно, что подключиться к новому уроку ребята могут дистанционно, а поддержать их в этом смогут родители и учителя. Все уроки доступны на сайте урокцифры.рф.