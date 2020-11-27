Школьники обучают нейросети

О том, как обучить
нейросеть распознавать лица и применить их в разработке приложений, чем
занимаются ИТ-медики, нейролингвисты или режиссеры впечатлений, школьникам
рассказали и.о. председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Денис
Золков и директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области Олег
Тихомиров
«Такие уроки помогают
ребятам понять, что лежит в основе привычных технологий в соцсетях и
приложениях. А также узнать, как можно применить себя в этой области, сориентироваться
в мире IT-профессий – востребованных сейчас и в будущем», — подчеркнул и.о.
председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Денис Золков.
Занятия по нейронным
сетям и коммуникациям с 23 ноября по 13 декабря проходят во всех школах
Ленинградской области.
Ученики начальных классов
на простых примерах осваивают обучение нейросети и пробуют построить алгоритм
рекомендации друзей для соцсетей. Ученики средней школы обучают нейросеть
распознаванию лиц для примерки масок дополненной реальности, учатся подбирать
новости по интересам пользователей. А старшеклассники разбираются, как
применить нейросети для разработки приложений, и проходят все этапы создания
собственного мини-приложения: от анализа и исследования до тестирования и выпуска.
Важно, что подключиться к новому уроку ребята могут дистанционно, а поддержать их в этом смогут родители и учителя. Все уроки доступны на сайте урокцифры.рф.