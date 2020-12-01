Онкоцентр в Гатчине обещают открыть в декабре

Центр амбулаторной
онкологической помощи (ЦАОП) будет открыт на 6-м этаже Гатчинской поликлиники
на ул. Урицкого в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
нацпроекта «Здравоохранение».
Как сообщает пресс-служба
Гатчинской КМБ, в онкоцентре, который относится к Ленинградскому областному
клиническому онкологическому диспансеру, медицинскую помощь будут оказывать
четыре врача-онколога и врач-эндоскопист. ЦАОП будет выполнять консультативный
амбулаторный приём до 80 человек в день, эндоскопические исследования и
противоопухолевую лекарственную терапию в химиотерапевтическом дневном
стационаре (который будет рассчитан на пять коек).
Напомним, что на
сегодняшний день такая медицинская помощь оказывается на базе Ленинградского
областного клинического онкологического диспансера в Санкт-Петербурге и его
филиала в пос. Кузьмолово.
Фото пресс-службы Гатчинской КМБ