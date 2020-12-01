Онкоцентр в Гатчине обещают открыть в декабре

Онкоцентр в Гатчине обещают открыть в декабре

Центр амбулаторной онкологической помощи в Гатчине обещают сдать в декабре. Сейчас в его будущих помещениях продолжаются ремонтные работы.

Рубрики : Здравоохранение     01 Dec 2020

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будет открыт на 6-м этаже Гатчинской поликлиники на ул. Урицкого в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ, в онкоцентре, который относится к Ленинградскому областному клиническому онкологическому диспансеру, медицинскую помощь будут оказывать четыре врача-онколога и врач-эндоскопист. ЦАОП будет выполнять консультативный амбулаторный приём до 80 человек в день, эндоскопические исследования и противоопухолевую лекарственную терапию в химиотерапевтическом дневном стационаре (который будет рассчитан на пять коек).  

Напомним, что на сегодняшний день такая медицинская помощь оказывается на базе Ленинградского областного клинического онкологического диспансера в Санкт-Петербурге и его филиала в пос. Кузьмолово.

Фото пресс-службы Гатчинской КМБ

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