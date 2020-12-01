Узбечка убила земляка

В Новом Свете после совместного распития спиртного пара уроженцев Узбекистана – мужчина и женщина – выясняли отношения. Конфликт закончился поножовщиной и смертью.
27-го ноября в полицию по телефону «02»
поступило сообщение о том, что в поселке Новый Свет 35-летний мужчина получил
ножевое ранение. Звонившая женщина сообщила, что мужчина – не славянской
внешности и по-русски не говорит. На место происшествия был направлен наряд
патрульно-постовой службы. Информацию передали в диспетчерскую «скорой помощи».
В квартире по указанному адресу
полицейские обнаружили 35-летнего уроженца Узбекистана с множественными
ножевыми ранениями. Спасти его не удалось: «скорая» констатировала смерть
пострадавшего. Патрульные задержали на улице 35-летнюю уроженку Узбекистана –
Гулистон П. С места происшествия изъяли вещдоки со следами крови.
По факту убийства было возбуждено
уголовное дело. По предварительным данным, обстоятельства дела таковы: в
квартире в Новом Свете в ходе распития спиртного и возникшего конфликта мужчина
нанес собутыльнице удар ножом в ладонь. Она в ответ схватила нож и ударила его
в шею и в живот, после чего пострадавший и скончался.
Гражданка П. задержана и помещена в
изолятор временного содержания. Устанавливается собственник квартиры, где
произошло убийство.
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