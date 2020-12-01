Узбечка убила земляка

27-го ноября в полицию по телефону «02» поступило сообщение о том, что в поселке Новый Свет 35-летний мужчина получил ножевое ранение. Звонившая женщина сообщила, что мужчина – не славянской внешности и по-русски не говорит. На место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы. Информацию передали в диспетчерскую «скорой помощи».

В квартире по указанному адресу полицейские обнаружили 35-летнего уроженца Узбекистана с множественными ножевыми ранениями. Спасти его не удалось: «скорая» констатировала смерть пострадавшего. Патрульные задержали на улице 35-летнюю уроженку Узбекистана – Гулистон П. С места происшествия изъяли вещдоки со следами крови.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, обстоятельства дела таковы: в квартире в Новом Свете в ходе распития спиртного и возникшего конфликта мужчина нанес собутыльнице удар ножом в ладонь. Она в ответ схватила нож и ударила его в шею и в живот, после чего пострадавший и скончался.

Гражданка П. задержана и помещена в изолятор временного содержания. Устанавливается собственник квартиры, где произошло убийство.