Ленинградская область заняла 9 место на «Абилимпиксе»

В финале VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Ленинградскую область представляли 14 школьников, 23 студента и пять специалистов. Они с честью прошли все испытания по 42 компетенциям и принесли региону прекрасные результаты.

Золотые медали завоевали: студент Мультицентра социальной и трудовой интеграции Роман Кузьмин («Лозоплетение»), воспитанник Сиверской школы-интернат Леонид Шестоперов («Лозоплетение»), воспитанница Приозерской школы – интернат Анастасия Трясунова («Клининг»), воспитанница Сиверской школы – интернат Мария Шестоперова («Швея»).

Серебряные медали завоевали: студент Сосновоборского политехнического колледжа Владислав Еремин («Электромонтаж»), студент Мультицентра социальной и трудовой интеграции Екатерина Васильева («Клининг»), специалист ООО «Балтийская лоза» Дмитрий Гагарин («Лозоплетение»).

Бронзовые медали получили: студент Борского агропромышленного техникума Андрей Речнов («Слесарное дело»), воспитанница Ефимовской школы – интернат Алина Шулькова («Лозоплетение»).

Призером чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Ландшафтный дизайн» стал специалист Мичуринского многопрофильного техникума Анатолий Король.

Всех победителей и призеров регионального отборочного этапа и финала VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» ждут подарки и премии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Напомним, в региональном отборочном этапе олимпиады «Абилимпикс» принимали участие 235 конкурсантов в 44 компетенциях, 220 наставников, 150 волонтеров, 68 школьников из 42 образовательных организаций Ленинградской области. Всего в чемпионате в очно-дистанционном формате приняли участие более двух тысяч человек из 81 региона России. Оценка выступлений участников шла с применением дистанционных и онлайн технологий. Эксперты, находясь в Москве, в режиме реального времени следили за ходом соревнований и оценивали работы конкурсантов с помощью средств визуального контроля. Результаты попадали в единый центр автоматического подсчета голосов.

Фото предоставлены Региональным центром развития движения «Абилимпикс»