Ленинградская область заняла 9 место на «Абилимпиксе»

В финале VI
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Ленинградскую область представляли
14 школьников, 23 студента и пять специалистов. Они с честью прошли все испытания
по 42 компетенциям и принесли региону прекрасные результаты.
Золотые медали завоевали: студент
Мультицентра социальной и трудовой интеграции Роман Кузьмин («Лозоплетение»),
воспитанник Сиверской школы-интернат Леонид Шестоперов («Лозоплетение»),
воспитанница Приозерской школы – интернат Анастасия Трясунова («Клининг»),
воспитанница Сиверской школы – интернат Мария Шестоперова («Швея»).
Серебряные медали завоевали: студент
Сосновоборского политехнического колледжа Владислав Еремин («Электромонтаж»), студент
Мультицентра социальной и трудовой интеграции Екатерина Васильева («Клининг»), специалист
ООО «Балтийская лоза» Дмитрий Гагарин («Лозоплетение»).
Бронзовые медали получили: студент
Борского агропромышленного техникума Андрей Речнов («Слесарное дело»),
воспитанница Ефимовской школы – интернат Алина Шулькова («Лозоплетение»).
Призером чемпионата «Абилимпикс» в компетенции
«Ландшафтный дизайн» стал специалист Мичуринского многопрофильного техникума Анатолий
Король.
Всех победителей и
призеров регионального отборочного этапа и финала VI
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ОВЗ «Абилимпикс» ждут подарки и премии губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко.
Напомним, в
региональном отборочном этапе олимпиады «Абилимпикс» принимали участие 235 конкурсантов
в 44 компетенциях, 220 наставников, 150 волонтеров, 68 школьников из 42
образовательных организаций Ленинградской области. Всего в чемпионате в
очно-дистанционном формате приняли участие более двух тысяч человек из 81
региона России. Оценка выступлений участников шла с применением дистанционных и
онлайн технологий. Эксперты, находясь в Москве, в режиме реального времени
следили за ходом соревнований и оценивали работы конкурсантов с помощью средств
визуального контроля. Результаты попадали в единый центр автоматического
подсчета голосов.
Фото предоставлены Региональным центром развития движения «Абилимпикс»