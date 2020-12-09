Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19 и почему после нее действительно лучше не употреблять спиртного

Если нарушать рекомендации врачей, то можно просто не получить результата от процедуры. "При любой вакцинации не рекомендуется употреблять алкогольные напитки по той причине, что они могут повлиять на работу самой вакцины. "Спутник V" вводят два раза - ревакцинация идет через 21 день. А иммунитет начинает вырабатываться спустя три недели. Соответственно после первой прививки должно пройти три недели, или 21 день, и после второй столько же. Получается как раз 42 дня, в течение которых и рекомендуется не употреблять алкоголь", - рассказал "Российской газете" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он добавил, что и после вакцинации от сезонного гриппа лучше несколько дней воздержаться от спиртного. Ведь алкоголь сам по себе угнетает иммунитет.

Собираясь на вакцинацию от коронавируса, никаких особых правил придерживаться не нужно. Например, некоторые считают, что лучше не есть с утра. Врач отмечает, что человек может вполне спокойно соблюдать свой привычный распорядок, позавтракать, позаниматься спортом. Лучше приходить в поликлинику в позитивном настроении.

А вот если человек чувствует хоть какое-то недомогание, стоит остаться дома. Так, многие люди переносят коронавирусную инфекцию без ярких симптомов. Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович считает, что перед вакцинацией лучше все-таки сделать тест на ковид, чтобы убедиться, что вируса в организме нет.

Болибок уточняет, что как бы ни протекало заболевание, все равно на самочувствии это отражается. "Если вы плохо себя чувствуете, есть температура, нужно сначала вылечиться. Это опять же стандартное требование к любой вакцинации. Любая вакцина - иммуномодулятор. Когда же в организме идет инфекционный процесс, не нужно нарушать его вакциной на другой антиген. Это неграмотно. Нужно дождаться, пока иммунная система организма победит текущую инфекцию", - рассказывает он.

Нельзя делать вакцину и во время обострения хронического заболевания. Нужно выждать 2-4 недели после того, как обострение пройдет. У иммуномодуляторов есть свойство провоцировать скрытые очаги воспаления. Вакцина от коронавируса не рекомендована беременным женщинам - следует помнить, что в поликлинике тест на беременность делать не будут, подчеркивает Болибок. Он добавляет, что, если человек перенес ОРВИ в легкой форме, достаточно подождать три дня, после чего сделать вакцину от COVID-19.

Вакцина "Спутник V", по словам Болибока, очень надежная. При этом он напоминает, что ни одна вакцина в мире не может защитить человека от контакта с инфекцией. Но она станет той броней, которая защитит от заболевания. "Вакцинация - это элемент социального поведения, уважительного отношения и к своему здоровью, и к здоровью окружающих. Когда человек провакцинирован, его иммунная система распознает наличие коронавируса в организме и дает отпор. В 19 случаях из 20 вы не заболеете. В одном случае из 20 вы заболеете, но в очень легкой форме - того же ОРВИ без поражения легких", - поясняет доктор.

Он также рассказал, что сегодня самые частые последствия перенесенной коронавирусной инфекции связаны с изменениями артериального давления. По словам врача, речь идет о васкулитах - воспалениях внутренней оболочки сосудов. Они приводят к тому, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления даже после того, как основное воспаление закончилось. Со временем такие клетки провоцируют разрастание коллагена - сосуды становятся не такими эластичными. Из-за этого и повышается давление, что может привести к серьезным последствиям.

Тем временем

В британском научном журнале Nature появилась статья о том, что обнаружена первая серьезная мутация коронавируса, перед которой бессильны антитела. Ранее ученые полагали, что мутации не меняют основных свойств вируса. Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона выявили, что некоторые мутации затрагивали белковый сегмент, который называется рецептор-связывающим доменом (RBD). Через него вирус проникает в клетки. Одной из мутаций удалось спрятать вирус от всех антител, которые борются с инфекцией. А некоторым удалось "уйти" от одного из трех антител.

В Роспотребнадзоре поясняют, что наличие антител не всегда означает наличие иммунитета к COVID-19. "Многие применяемые сегодня тесты выявляют антитела к нуклеокапсидному белку N, что является маркером перенесенной инфекции (но не наличия иммунной защиты). Защитной (нейтрализующей) функцией обладают другие антитела - IgG к S-белку (спайк-белку), а точнее - к его рецептор-связывающему домену (RBD). Именно тесты по определению IgG к S-белку позволяют судить о наличии защитного иммунитета", - пояснил "РГ" ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Подготовили Ольга Игнатова, Татьяна Карабут





"Российская газета" https://rg.ru/2020/12/07/kak-pravilno-podgotovitsia-k-vakcinacii-ot-covid-19.html

Фото: Владимир Аносов/РГ