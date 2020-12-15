Как сообщили в администрации Гатчинского района, основанием для отмены стало несоблюдение процедуры подготовки и проведения слушаний.

Как пояснил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, техническое задание организаторов слушаний не было согласовано с комитетом, что противоречит процедуре: «В администрацию Гатчинского района было направлено письмо с предложением об отмене слушаний. Основание для отмены - несоблюдение процедуры подготовки и проведения слушаний. Разработчик проекта не представил для оценки в комитет по обращению с отходами соответствующее техническое задание. На этом основании я попросил администрацию отменить эти общественные слушания».

Также Михаил Ильин отметил, что правительство Ленинградской области поддерживает позицию местных жителей и считает нецелесообразным расширение мощностей полигона.



