Слушания по расширению мусорного полигона «Новый свет-ЭКО» не состоялись

Слушания по расширению мусорного полигона «Новый свет-ЭКО» не состоялись

Слушания по вопросу расширения полигона «Новый свет ЭКО» отменены по решению администрации Гатчинского района.

Рубрики : Экология     15 Dec 2020

Как сообщили в администрации Гатчинского района, основанием для отмены стало несоблюдение процедуры подготовки и проведения слушаний.

Как пояснил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, техническое задание организаторов слушаний не было согласовано с комитетом, что противоречит процедуре: «В администрацию Гатчинского района было направлено письмо с предложением об отмене слушаний. Основание для отмены - несоблюдение процедуры подготовки и проведения слушаний. Разработчик проекта не представил для оценки в комитет по обращению с отходами соответствующее техническое задание. На этом основании я попросил администрацию отменить эти общественные слушания».

Также Михаил Ильин отметил, что правительство Ленинградской области поддерживает позицию местных жителей и считает нецелесообразным расширение мощностей полигона.


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