С 24 декабря 2020 года по 14 января 2021 года все желающие смогут поучаствовать в акции «Всей семьей - на маршрут здоровья». Для участия в акции всем членам команды нужно скачать на смартфон бесплатное мобильное приложение для подсчёта шагов «Человек идущий», зарегистрироваться в акции как семейная команда, а дальше просто побольше ходить в праздники. Всем участникам будут начислены бонусы за шаги, которые конвертируются в скидки на товары и услуги для ЗОЖ. Самые активные семьи получат призы и подарки. Главный приз – поездка на Алтай! Акция пройдет по всей стране в рамках реализации проекта Лиги по оздоровлению населения по месту жительства «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья».

Особую актуальность акция имеет в связи с длинными новогодними и рождественскими праздниками, ведь традиционно они становятся причиной, не только увеличения случаев интоксикаций и отравлений, но и снижения общей двигательной активности, что, в свою очередь, негативно сказывается на физическом, эмоциональном и психическом состоянии людей. В этом году ситуация стала более острой, в связи с ограничениями, введенными для борьбы с распространением COVID-19.

За прошедший год коронавирус вынудил нас учиться, работать, делать покупки, развлекаться, лечиться удаленно. И даже когда опасность минует, эта тенденция, скорее всего, сохранится. Многим такая жизнь понравилась, для кого-то стала привычной. Достоинства ее очевидны: экономия времени, сил, минимизация риска заразиться. Однако не секрет, что и недостатков у существования в замкнутом пространстве ничуть не меньше. Пандемия коронавируса заставила еще раз обратить внимание общества на влияние факторов риска для здоровья: лишний вес, повышенные давление, холестерин и уровень сахара в крови, нерациональное питание, низкий уровень физической активности и т.д. Как правило, эти факторы риска являются основными причинами хронических заболеваний, которые приводят к повышению тяжести протекания болезни. ВОЗ и Международный союз укрепления здоровья и санитарного просвещения утверждают, что сегодня мы не можем предложить для формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний ничего лучше принципов натуральной гигиены и методов естественного оздоровления (ходьба, бег, плавание, закаливание, велосипедные прогулки и т.д.).

«В этом году весь мир столкнулся с чрезвычайной ситуацией – пандемией новой коронавирусной инфекции. Это серьёзный вызов для всего человечества. Сейчас мы уже понимаем, что из себя представляет этот вирус, и как с ним бороться. Но существует менее заметный, менее очевидный, но не менее коварный враг, ежегодно уносящий жизни значительно больше, чем COVID-19 – это пандемия физической пассивности – бич XXI века. Современная цивилизация, научно-технический прогресс, несут нам не только комфортную среду обитания, но и серьёзные проблемы – так называемые «болезни образа жизни». Мы перестали двигаться. А это принципиально важно для обеспечения общего потенциала здоровья человека», – рассказывает Президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик Лео Бокерия.

По словам академика Лео Бокерия, самый эффективный способ восстановить физическую форму и поддерживать ее – это ходьба. «Мы достоверно знаем, было проведено гигантское рандомизированное исследование за океаном, которое установило, что люди, которые, подчеркну, ходят два часа в неделю живут на 7-8 лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни. Это упражнение настолько простое и естественное, что с ним справятся даже новички и те, кто все откладывает время для занятия спортом. Более того, у ходьбы практически нет противопоказаний, для нее не нужна специальная одежда или оборудование. Мы создаем мотивацию для того, чтобы люди заменили поездку в общественном транспорте на пешую прогулку, где-то отказались от лифта или эскалатора, вместо просмотра телевизора совершили вечерний променад», – поясняет президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.

Результат, по мнению академика, будет ещё лучше, если разбить эти два часа на несколько дней, так как важна регулярность. Кардиолог также отмечает, что у людей, начинающих больше ходить, постепенно появляется потребность и в дополнительных занятиях. Например, может вернуться страсть к футболу, плаванию, отжиманиям или бегу.

«Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, мы предложили регионам к Новому году открыть семейные рождественские маршруты здоровья. Провести Всероссийскую акцию «Всей семьей - на маршрут здоровья». В отличие от формата празднования на площадях и массовых гуляний – маршруты здоровья с использованием мобильного приложения – не требуют массовых стартов, позволяют избежать массовых скоплений людей и соблюдать все противоэпидемилогические предписания. Это хорошая альтернатива обычным формам празднования Нового года. – рассказывает вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов. – Участником акции может стать любой человек, от ребенка до пенсионера. Для этого необходимо стать членом команды (поскольку это семейные акция) и скачать в одном из мобильных маркетов приложение «Человек идущий». С его помощью участники смогут подсчитывать количество пройденных шагов в реальном времени».

Итак, принять участие в акции новогодних прогулочных маршрутов для всей семьи смогут команды численностью от 3 человек, состоящие из родственников, соседей, друзей. Для участия в акции необходимо бесплатно скачать и установить мобильное приложение «Человек идущий» и зарегистрироваться в нем в категории «Семейная команда». Участники маршрутов могут самостоятельно формировать графики и маршруты ходьбы, избегая скоплений людей, не нарушая режим социальной дистанции.

Все команды – участники новогодних маршрутов будут поощрены. Они смогут конвертировать свои шаги с помощью Общероссийского сервиса монетизации двигательной активности «Бонус ЧИ» по курсу 10000 шагов равно 100 баллов, а затем обменять их на скидки и товары для ЗОЖ в маркете здоровья. А самые активные семьи любителей ходьбы получат ценные призы и подарки, среди которых – поездка на Алтай.

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Постоянно находясь дома, в замкнутом пространстве, мы обычно испытываем дефицит двигательной активности, что чревато различными осложнениями. По словам специалистов, это нарушения осанки, сколиоз, кифоз, артрозы шейного и поясничного отделов позвоночника, люмбаго. Эти недуги — следствие длительного сидения в неудобном положении. Они проявляются болью в спине и шее, скованностью движений, нарушается осанка. Нередко возникают навязчивые головные боли, развивается синдром запястного канала, поскольку кисти рук подолгу лежат на столе в неизменном положении. Из-за этого могут неметь руки, возникает интенсивная боль. Когда мы сидим с утра до вечера (а некоторые — и всю ночь) за экраном компьютера, активных движений минимум, спина сгорблена, кровоток во всем организме замедлен. По мнению специалистов, главную опасность здесь представляет гиподинамия – глобальная проблема современного человечества. Кроме того, при сидячем образе жизни возникают и проблемы с венами нижних конечностей: варикоз, тромбозы, геморрой. В результате, пациентов, которым может помочь только хирургическое лечение, становится все больше.

Эксперт Лиги здоровья нации, фитнес-тренер, реабилитолог с высшим спортивным образованием Александр Кожевников:

Польза от ходьбы очевидна. Улучшение функций системы дыхания, улучшение тканевого обмена. Так же улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы, повышается тонус организма. Нельзя забывать о том, что человек – живой организм, человек должен и двигаться. Тотальная гиподинамия – настоящая проблема 21 века. Снижение активности влечет за собой снижение уровня обменных процессов.

Эксперт Лиги здоровья нации, ведущий научный сотрудник НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Ольга Молчанова:

Ходьба приносит пользу здоровью людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ожирением, депрессией. Ходьба – это тренировка не только мышц, но и сосудов. При ходьбе улучшается состояние и состояние внутренних органов: печени, поджелудочной железы, кишечника. Дело в том, что во время ходьбы сокращаются мышцы живота, а это своеобразный массаж внутренних органов. Они «встряхиваются», « освежаются», оздоравливаются. И, наоборот, если мало движений, то ухудшается состояние сердца, лёгких, головного мозга, может ухудшиться память, настроение. Также без движения ухудшается состояние суставов и позвоночника.

Эксперт Лиги здоровья нации, заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины, профессор кафедры госпитальной хирургии №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов:

Главная польза от ходьбы – это борьба с гипокинезией, с дефицитом движения, а значит – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Ходьба особенно показана тем, у кого есть сахарный диабет, людям с заболеваниями органов дыхания. Ходить полезно и для корректировки массы тела. Что важно, ежедневная двигательная активность снижает биологический возраст человека. Если вам нужна хорошая мотивация для того, чтобы начать регулярно заниматься ходьбой, подумайте о том, что уже через несколько месяцев ваш организм в буквальном смысле помолодеет. А если мы будем сидеть дома и мало двигаться, то у организма снижается так называемая толерантность к нагрузке, и мы по функциональным показателям нашего организма становимся старше, наш биологический возраст повышается. Доказано, что очень важно двигаться и для повышения эмоционального фона, для того, чтобы наше настроение было хорошим!