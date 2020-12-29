«Комендантский час» для подростков Ленинградской области

С 30 декабря по 10 января в промежутке с 21.00 до 06.00 часов несовершеннолетним нельзя находиться без родителей на улицах, стадионах, в парках, на транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах. Мера вводится независимо от района или зоны.

Напомним, в Ленинградской области введен режим ограничений по принципу «светофора». В «красной» зоне действует больше всего ограничений. На сегодняшний день в первой («красной» зоне) находятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский, Тосненский, Тихвинский районы, во второй («желтой») зоне — Волосовский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Подпорожский районы и Сосновый Бор, а в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.