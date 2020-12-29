«Комендантский час» для подростков Ленинградской области

С 30 декабря по 10 января в промежутке с 21.00 до 06.00 часов несовершеннолетним нельзя находиться без родителей на улицах, стадионах, в парках, на транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах. Мера вводится независимо от района или зоны.
Напомним,
в Ленинградской области введен режим ограничений по принципу «светофора». В
«красной» зоне действует больше всего ограничений. На сегодняшний день в первой
(«красной» зоне) находятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Киришский,
Сланцевский, Тосненский, Тихвинский районы, во второй («желтой») зоне —
Волосовский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Подпорожский
районы и Сосновый Бор, а в третьей («зеленой») зоне — Волховский,
Лодейнопольский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.