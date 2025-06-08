«Единая Россия» назвала имена лучших почтальонов страны

Звание «Лучший земский почтальон России – 2025» и денежный приз получила Зиля Романова из Башкирии.

Победителем народного голосования стала Анна Кулешова из Ставропольского края.

Также были объявлены победители в специальных номинациях.

«Почтальонов сельские жители знают в лицо, их уважают. Конкурс показывает всей нашей большой стране, в том числе жителям агломераций, этих очень искренних и неравнодушных людей. Считаем, что он должен стать ежегодным», – сказал координатор партпроекта «Российское село», сенатор Александр Двойных.

От Ленинградской области в финальном этапе в Москве принимала участие жительница Лужского района Елена Смирнова.

Депутат Госдумы от Ленинградской области Сергей Яхнюк выразил благодарность всем жителям области за поддержку нашего почтальона:

«Выражаю искреннюю благодарность жителям Ленинградской области за активное участие в народном голосовании! Работа сельского почтальона неоценима – это связь, информация и часто единственная нить, соединяющая отдаленные уголки нашей страны с внешним миром. Ваша поддержка конкурса «Земский почтальон» – признание важности их труда!», - прокомментировал Сергей Яхнюк.

Напомним, Всероссийский конкурс «Земский почтальон» призван популяризировать профессию почтальона и поощрить профессионалов, оказывающих услуги в малых городах с численностью до 50 тысяч человек и сельских поселениях.

Ранее, приветствуя финалистов и участников конкурса на II Всероссийском форуме тружеников села, Владимир Якушев отметил, что проведение конкурса является данью уважения профессии. «Единая Россия» активно поддерживает работу сельской почты.