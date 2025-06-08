Деревня Даймище. Путешествие в прошлое...

Завод на берегу Оредежа

Еще в 1825 году местная помещица Мария Федоровна Донаурова основала рядом с деревней Даймище небольшой винокуренный заводик, который обслуживали тогда 12 рабочих. По отчетным сведениям за 1838 год известно, что здесь было «выкурено 25.200 ведер» крепких напитков, основная часть которых шла на продажу в столицу для трактирного промысла. В этот же период Донаурова открыла на берегу реки Оредеж Даймищенский меднолитейный завод, который она сдавала в аренду купцу Чикину. После смерти помещицы в 1848 году этот завод перешел по наследству к ее сыну Петру Михайловичу Донаурову.

Имя Вильманстранского и Санкт-Петербургского первостатейного купца Филиппа Степановича Чикина впервые упоминается в местной документальной хронике в 1844 году. В одном из церковных документов храма Вознесения Господня в селе Рождествено за 1851 год, к приходу которого относились тогда даймищенские земли, упоминается купец Филипп Степанович Чикин (1796–1854 гг.), его жена Анна Алексеевна и сын Иван Чикин. Местные старожилы вспоминали, что сначала Чикины «жгли в лесу уголь и продавали его петербургским литейным заводам, а потом, накопив капиталец, сами открыли в Даймище меднолитейный заводик…» А как же было на самом деле?

Архивный документ за

1859 год указывает, что жена «временного купца, Анастасия Ивановна Чикина, введена во владение купленным ею в Царскосельском уезде у помещика, тайного советника Петра Михайловича Донаурова медноплющильным заводом, с принадлежащему к оному землею». С этого времени официальным хозяином этого предприятия становится ее супруг – купец Иван Филиппович Чикин. Известно, что в 1860 году здесь трудилось около 30 рабочих. Все они были выходцами из крестьян и проживали в деревнях Даймище и Батово.

Завод расширялся и быстро набирал силу. К 1862 году число трудившихся здесь рабочих возросло до 59 человек.

Из описания предприятия за 1884 год следует, что Чикинский завод «действие имеет от одной паровой машины, выделывает листовую латунь, тазы, умывальники и др.» на 50 тысяч рублей в год. Часть заработанных средств владелец использовал на благотворительные цели.

Из освидетельствования завода купца И.Ф. Чикина «для проката меди в Царскосельском уезде», составленного Строительным отделением Санкт-Петербургского губернского правления в

1885 году, можно узнать, что представляло собой тогда это предприятие. Завод состоял из шести отделений, два из которых были разделены коридором через Оредежскую плотину, сообщается в документе. По коридору проложена железная дорога с двумя вагонами. Заводские корпуса были каменные, крытые железом и тесом. В деревянных зданиях находилась контора и складские помещения.

В период войны России с Турцией предприятие выполняло военные заказы. «Что же касается до размеров ежегодной производительности этого завода, – указывается в освидетельствовании, – то, судя по техническим средствам завода, при 400 человек рабочих завод в состоянии изготовить ежегодно до 20300 пудов мелкокалиберной гильзовой латуни, как это видно по контактам и переписке с Управлением Петербургского патронного завода, от 9 октября 1877 года».

После окончания войны завод снова перешел на выпуск «мирной» продукции – бытовых изделий: посуды, умывальников, тазов, самоваров… В 1889 году на предприятии трудилось 186 рабочих.

Чикинские владения были довольно большие и включали 16710 десятин земли (сорок десятин из них занимал завод). По сведениям на 1889 год гатчинский купец 1-й гильдии И.Ф. Чикин владел в Рождественской волости, кроме самого завода, имением «Даймище», где проживал вместе с семьей. Во втором браке Чикин был женат на дочери даймищенского крестьянина Анне Васильевне Фоминой.

После смерти заводчика в 1892 году предприятия унаследовали его сыновья – Александр Иванович и Иван Иванович.

Царская охота в окрестностях Даймища

Заповедная природа верхне-оредежского края привлекала внимание представителей знати и императорской фамилии. Местные леса и речные луга изобиловали зверьем и дичью.

С открытием в 1857 году железнодорожной станции Сиверская на берега реки Оредеж устремились не только дачники, но и охотники. Удобное сообщение с Гатчиной и Петербургом способствовало превращению вотчины Донауровых, а затем и Чикинских владений в популярные места охотничьих забав и рыбной ловли.

Удалось установить, что в 1860 году государь император Александр II, будучи здесь на охоте, посетил Чикинский завод. Об этом можно найти описание в книге «Столетие Гатчины», изданной Дворцовым управлением в 1896 году:

«2-го февраля Император Александр Николаевич проводил вечер в Петербурге в большом театре, и, так как на другой день была назначена охота в местечке Рождествене, отстоящим в 30-ти верстах от Гатчины, то Государь вместе с приглашенными участвовать в этой охоте прямо из театра отправился на вокзал и ночью прибыл в Гатчину. С Государем Императором прибыли следующие лица: князь Суворов, барон Ливен, генерал-лейтенант Огарёв, граф Баранов, князь Воронцов, князь Паскевич, шталмейстер Толстой, егермейстер граф Ферзен, генерал-майор Ламберт, флигель-адъютант Слепцов и прусский флигел-адъютант Леон. Переночевав в Гатчинском дворце, на другой день в 10 часов утра Его Величество в сопровождении всех переименованных лиц выехал на охоту в имение Донаурова. Завтрак для Государя был устроен на заводе купца Чикина, к обеду же охотники возвратились во дворец, после чего все выехали в Петербург».

В 1862 году на станцию Сиверская снова прибыл Александр II для участия в Великосветской охоте. В экипаже государь проследовал до деревни Даймище, в окрестностях которой проходила облава на крупного зверя, очевидно, на медведя. Впоследствии неоднократно бывали в этих местах на охоте императоры Александр III и Николай II.

«Дамище – деревня владельческая…»

Стремительно развивалась в этот период и сама деревня Даймище. В 1856 году при помещике П.М. Донаурове здесь находилось 56 крестьянских дворов. Общее число мужских душ –

201 человек, из которых самым пожилым являлся 84-летний крестьянин Исидор Андреев.

Число дворов заметно увеличилось после отмены крепостного права. Краткое описание деревни содержится в статистических сведениях Санкт-Петербургской губернии за

1862 год: «Дамище – деревня владельческая при реке Оредежи, число дворов: 69, число жителей: 226 м. п., 290 ж. п.». Многие крестьяне были приверженцами старой, раскольничий веры и посещали местный молельный дом. С 1862 года в деревне существовало Общество крестьян деревни Даймище во главе со старостой Василием Фоминым.

Одной из первых в уезде, в 1866 году, в Даймище открылась одноклассная частная школа, заботу о содержании которой взял на себя купец Чикин. Из отчета учебного заведения за 1871/72 учебный год следует, что оно «содержалось за счет купца Чикина» и располагалось в наемном помещении. Здесь обучалось

43 мальчика и 23 девочки. Двести пятьдесят рублей в год платил И.Ф. Чикин жалование учителю Даймищенской школы Ивану Бараусову. В 1872 году школа была преобразована в двухклассное земское училище.

В деревне существовал трактир с винным складом, который охотно посещали местные жители и дачники, количество которых все время увеличивалось. Незаконной продажей вин занимались некоторые жители деревни. Примером этому может служить информация, опубликованная в феврале 1880 года в газете «Санкт-Петербургские губернские ведомости»:

«Урядник 1 участка, 2 стана Блажевич обнаружил в деревне Дамише беспатентную торговлю вином, производимою крестьянкою Аграфеною Васильевой. Составленный об этом акт передан судебной власти».

Развернувшаяся здесь борьба с пьянством закончилась созданием Общества трезвости, действующем в 18980–1890-е годы. Активисты общества добились закрытия трактира и открытия чайной.

В 1899 году в доме крестьянина Рябова силами дачников был создан любительский театр.

«Ведомость о церкви Рождества Пресвятой Богородицы» за 1896 год указывает, что в приходе этого храма проживает

322 раскольника, самая значительная часть из которых относилась к деревне Даймище. По сведениям на 1897 год население деревни составляло 578 человек (263 – мужчины, 315 – женщины). Основная часть жителей работала на Чикинском заводе или занималась извозом. Многие в Даймище занимались дачным промыслом.

Самые старые фамилии в деревне

До середины ХIХ в метрических книгах приходской церкви в селе Рождествено все крестьяне деревни упоминались без фамилий. Начиная с 1850–1860-х годов можно найти сведения о даймищенских крестьянах, записанных уже под фамилиями: Никифоровы, Рябовы, Фомины, Цыгоровы, Невские, Лабутины, Никитины, Михеевы, Букашкины и другие, потомки которых живут в этих местах до сих пор. По сложившейся российской традиции фамилии давались по именам своих отцов и дедов или по деревенским прозвищам. Однако были и исключения… Происхождение некоторых фамилий вызывают споры.

Старейший старообрядческий род Рябовых известен в деревне еще с ХVIII столетия. В исповедальной книге за 1864 год записана крестьянская семья Ивана Васильевича Рябова, 49-ти лет, его жена – Пелагея Тимофеева – 46 лет, их дети: Николай – 23 года, Василий – 22 года, Екатерина – 20 лет, Акулина – 19 лет, Пелагея – 14 лет, Матрёна – 11 лет, Иван – 4 года. Уже в следующим году Николай Рябов вступил в брак с местной крестьянкой Анной Ефремовой, у них родились сыновья Дмитрий и Федор, дальнейшую родословную которых удалось проследить.

В старину были в Даймище и другие Рябовы. На реке Оредеж, недалеко от деревенского кладбища они арендовали у помещика Донаурова мельницу с плотиной, которую потом выкупили купцы Чикины. В начале ХХ века семь крестьянских домов принадлежало в деревне представителям большого рода Рябовых. Они содержали торговую лавку и служили извозчиками на станции Сиверская. Рябовские дома сохранились до сих пор. Один из них, построенный в 1895 году Дмитрием Николаевичем Рябовым, особенно интересен.

Необычна для крестьянской деревни фамилия – Невские, представителей которых в дореволюционный период было немало. Первыми носителями этой фамилии были братья Григорий Александрович и Василий Александрович Невские, упоминаемые с 1850-х годов.

В глубь веков уходит история даймищенского рода Фоминых. Она возникла от имени крестьянина, вдовца Фомы Семёнова, которому в 1864 году было 66 лет. Потомки его сыновей Василия и Ивана взяли фамилию – Фомины. Одна из дочерей Василия, Наталья Васильевна Фомина, вышла замуж за крестьянина Букашкина. Так в деревне появилась весьма необычная фамилия. Сын Ивана, Иван Иванович Фомин, впоследствии стал управляющим Чикинского завода. Его брат, Николай Иванович, работал там главным бухгалтером. Наконец, Фомины породнились с заводчиками Чикиными, но это уже другая, отдельная история… Родовой дом Фоминых находится на Большом проспекте.

Много представителей насчитывала семья Цыгоровых. В исповедальной книге за 1864 год записаны: Иван Васильевич Цыгоров, 41-го года, его жена – Варвара Никифорова – 41 года, их дети: Поликарп – 22 года, Фёдор – 19 лет, Матрёна – 15 лет, Евдокия – 12 лет, Василий – 9 лет, Ксения – 6 лет, Яков – 4 лет, Семён – 1 год. Сыновья И.В. Цыгорова, судя по записям метрических книг, имели многочисленное потомство.

Богатыми жителями считался крестьянский род Лабутиных. В 2000 году в Даймище скончалась старейшая жительница Мария Ивановна Лабутина, урожденная Носова, которой было 99 лет. Отец ее мужа – старовер Иван Пантелеймонович Лабутин – был извозчиком, владел в деревне добротно построенным домом и дачей, которую сдавал на выгодных условиях петербуржцам. Усадьба Лабутиных сгорела во время сильного пожара в деревне в 1910 году.

В конце ХIХ века в Даймище появилась новая фамилия – Ванюшкины. Зажиточным крестьянином в деревне был Илья Петрович Ванюшкин, владевший домом №40 по Большому проспекту. Ванюшкины держали в деревне лавку и чайную.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует