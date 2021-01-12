Прошлое и настоящее российской прокуратуры – в материалах Президентской библиотеки

О возникновении
прокуратуры, учреждённой 12 января 1722 года Высочайшим Указом Петра I
Правительствующему Сенату, рассказывается в 1-м томе «Собрания сочинений»
(1899) правоведа и историка Александра Градовского, в книге писателя, историка
Петра Иванова «Опыт биографий генерал-прокуроров и министров юстиции» (1863),
сборнике «Очерки истории генерал-прокуратуры в России до Екатерининского
времени» (1915) профессора Василия Веретенникова.
В 1722 году «генваря 12.
Именный, данный Сенату» Указ Петра Великого постановил, что «надлежит быть при
Сенате Генерал-Прокурору и Обер-Прокурору, также во всякой Коллегии по
Прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-Прокурору… <…> … В сии
чины даётся воля выбирать из всяких чинов, а особливо в Прокуроры, понеже дело
нужное есть. <…> Прокурорам быть и в Надворных Судах». Текст Указа
полностью можно прочитать в 6-м томе «Полного собрания законов Российской
империи» (1830) из фонда Президентской библиотеки.
27 января того же года
Петром была высочайше утверждена «Инструкция о должности генерал-прокурора
Сената», оцифрованная копия этой инструкции, написанной рукой самого
императора, представлена на портале Президентской библиотеки.
Александр Градовский так
объясняет роль и значение должности генерал-прокурора в системе
государственного управления: «…Сенат был коллегией, а генерал-прокурор лицом,
сосредоточившим в себе всю тогдашнюю администрацию. На их совокупной
деятельности должна была основаться с этих пор вся система нашего управления.
<…> Теперь одною из главных обязанностей генерал-прокуроров было
„накрепко смотреть, чтобы в сенате не на столе только дела вершились, но самым
действием по указам исполнялись, в чём он должен спрашивать у тех, кто на что
указы получил“. При таком положении вещей неудивительно, что должность
генерал-прокурора получила обширное развитие и огромное значение:
„генерал-прокурор… по старшинству последнее, по значению первое лицо в сенате;
он заседает в сенате, именем императора контролирует всё, что там происходит;
имеет единственное и решительное влияние на мнение сенаторов“».
Первым генерал-прокурором
был назначен граф Павел Ягужинский. «Граф Ягужинский сам весьма серьёзно
смотрел на свою должность и энергически протестовал против бездействия и
злоупотреблений администрации, где он их замечал; это видно между прочим из его
доношения Императрице Екатерине I, где он даёт ей превосходные советы об
управлении государством и говорит об упущениях, вкравшихся в разныя части
управления», – писал Градовский.
Основные этапы развития и
преобразования органов прокуратуры обозначил Василий Шевченко в автореферате
«Прокуратура в системе разделения властей и государственном механизме защиты
конституционных прав граждан» (2009): «…Прокуратура в России была создана
Петром I… как властный контрольный и надзорный орган. <…> Судебная
реформа 1864 года хотя и сузила функции прокуратуры в большей степени к
судебной сфере, но всё-таки частично сохранила общенадзорные её функции. <…>
После Октябрьской революции прокуратура в России Декретом о суде № 1 от 24
ноября 1917 г. была ликвидирована. <…> Однако затем институт прокуратуры
был восстановлен и 28 мая 1922 г. было принято Положение о прокурорском
надзоре. 17 декабря 1933 г. было принято Положение о Прокуратуре Союза ССР.
Этот акт имел колоссальное значение для установления принципов единства и
подчинённости внутри прокурорской системы. <…> После распада СССР и
образования СНГ прокуратура СССР перестаёт существовать как самостоятельный
орган. Каждое государство, бывшее в составе СССР, образовывает свою независимую
прокуратуру, во главе с Генеральными прокурорами».
Сегодня прокуратура
Российской Федерации, при сохранении исторически неизменных основ и целей своей
деятельности, соответствует новым принципам функционирования государственной
власти. Василий Шевченко продолжает: «Современный этап развития прокуратуры
свидетельствует о постоянных изменениях в её правовом статусе. <…>
Российское общество находится в процессе постоянного развития, и законодатель
пытается привести систему прокуратуры в состояние, отвечающее требованиям
укрепления российской государственности».
Вопросам функционирования
прокуратуры Российской Федерации посвящены диссертации Светланы Якушевой
«Юридические акты органов прокуратуры Российской Федерации» (2007), Евгении
Рябовой «Органы прокуратуры в системе российского федерализма» (2007) и другие
научные исследования, ознакомиться с которыми можно в фонде Президентской
библиотеки и на портале учреждения в постоянно пополняющейся масштабной
электронной коллекции «Государственная власть».