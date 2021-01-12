Прошлое и настоящее российской прокуратуры – в материалах Президентской библиотеки

О возникновении прокуратуры, учреждённой 12 января 1722 года Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату, рассказывается в 1-м томе «Собрания сочинений» (1899) правоведа и историка Александра Градовского, в книге писателя, историка Петра Иванова «Опыт биографий генерал-прокуроров и министров юстиции» (1863), сборнике «Очерки истории генерал-прокуратуры в России до Екатерининского времени» (1915) профессора Василия Веретенникова.

В 1722 году «генваря 12. Именный, данный Сенату» Указ Петра Великого постановил, что «надлежит быть при Сенате Генерал-Прокурору и Обер-Прокурору, также во всякой Коллегии по Прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-Прокурору… <…> … В сии чины даётся воля выбирать из всяких чинов, а особливо в Прокуроры, понеже дело нужное есть. <…> Прокурорам быть и в Надворных Судах». Текст Указа полностью можно прочитать в 6-м томе «Полного собрания законов Российской империи» (1830) из фонда Президентской библиотеки.

27 января того же года Петром была высочайше утверждена «Инструкция о должности генерал-прокурора Сената», оцифрованная копия этой инструкции, написанной рукой самого императора, представлена на портале Президентской библиотеки.

Александр Градовский так объясняет роль и значение должности генерал-прокурора в системе государственного управления: «…Сенат был коллегией, а генерал-прокурор лицом, сосредоточившим в себе всю тогдашнюю администрацию. На их совокупной деятельности должна была основаться с этих пор вся система нашего управления. <…> Теперь одною из главных обязанностей генерал-прокуроров было „накрепко смотреть, чтобы в сенате не на столе только дела вершились, но самым действием по указам исполнялись, в чём он должен спрашивать у тех, кто на что указы получил“. При таком положении вещей неудивительно, что должность генерал-прокурора получила обширное развитие и огромное значение: „генерал-прокурор… по старшинству последнее, по значению первое лицо в сенате; он заседает в сенате, именем императора контролирует всё, что там происходит; имеет единственное и решительное влияние на мнение сенаторов“».

Первым генерал-прокурором был назначен граф Павел Ягужинский. «Граф Ягужинский сам весьма серьёзно смотрел на свою должность и энергически протестовал против бездействия и злоупотреблений администрации, где он их замечал; это видно между прочим из его доношения Императрице Екатерине I, где он даёт ей превосходные советы об управлении государством и говорит об упущениях, вкравшихся в разныя части управления», – писал Градовский.

Основные этапы развития и преобразования органов прокуратуры обозначил Василий Шевченко в автореферате «Прокуратура в системе разделения властей и государственном механизме защиты конституционных прав граждан» (2009): «…Прокуратура в России была создана Петром I… как властный контрольный и надзорный орган. <…> Судебная реформа 1864 года хотя и сузила функции прокуратуры в большей степени к судебной сфере, но всё-таки частично сохранила общенадзорные её функции. <…> После Октябрьской революции прокуратура в России Декретом о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. была ликвидирована. <…> Однако затем институт прокуратуры был восстановлен и 28 мая 1922 г. было принято Положение о прокурорском надзоре. 17 декабря 1933 г. было принято Положение о Прокуратуре Союза ССР. Этот акт имел колоссальное значение для установления принципов единства и подчинённости внутри прокурорской системы. <…> После распада СССР и образования СНГ прокуратура СССР перестаёт существовать как самостоятельный орган. Каждое государство, бывшее в составе СССР, образовывает свою независимую прокуратуру, во главе с Генеральными прокурорами».

Сегодня прокуратура Российской Федерации, при сохранении исторически неизменных основ и целей своей деятельности, соответствует новым принципам функционирования государственной власти. Василий Шевченко продолжает: «Современный этап развития прокуратуры свидетельствует о постоянных изменениях в её правовом статусе. <…> Российское общество находится в процессе постоянного развития, и законодатель пытается привести систему прокуратуры в состояние, отвечающее требованиям укрепления российской государственности».

Вопросам функционирования прокуратуры Российской Федерации посвящены диссертации Светланы Якушевой «Юридические акты органов прокуратуры Российской Федерации» (2007), Евгении Рябовой «Органы прокуратуры в системе российского федерализма» (2007) и другие научные исследования, ознакомиться с которыми можно в фонде Президентской библиотеки и на портале учреждения в постоянно пополняющейся масштабной электронной коллекции «Государственная власть».