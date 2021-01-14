Павловскому собору в Гатчине вернут исторический облик

Не Петропавловский, но Павловский

Кстати, в названии этого старинного собора часто допускается принципиальная ошибка, которая в последние десятилетия кочует из публикации в публикацию в разных СМИ.

Гатчинцы по привычке называют городской кафедральный собор Павловским, и это верное название. Те же, кто не знаком с его историей, часто называют его Петропавловским собором, что абсолютно не верно. На самом деле, собора святых апостолов Петра и Павла в Гатчине нет. Гатчинский собор был построен императором Николаем Павловичем в память о своем отце, основателе Гатчины, императоре Павле Петровиче. И название он получил соответствующее — собор святого апостола Павла, единственный, кстати, в России, носящий именно это имя. А к искажению его названия привела ошибка в документах, допущенная ещё в девяностых годах прошлого века.

Храм-памятник

По замыслу императора Николая I новый гатчинский собор должен был стать храмом-памятником основателю Гатчины, императору Павлу Первому, его супруге императрице Марии Феодоровне, великому князю Константину Павловичу и великой княжне Елене Павловне – брату и сестре императора Николая I. Государь лично выбрал место для будущей постройки.

Проект собора разрабатывал городской архитектор Роман Кузьмин, по некоторым данным опиравшийся на проект любимого архитектора императора Николая, К. Тона. Закладка собора состоялась 17 октября 1846 года, а освящён он был 29 июня 1852 года.

Общая стилистика храма выдержана в псевдорусском стиле, с элементами древнерусского и византийского. Собор с пятью маковками сверху имеет крестообразный вид. В круглых нишах внешнего фасада собора были размещены горельефные изображения святых Петра и Павла, Константина и Елены, Николая Чудотворца, Марии Магдалины и символов Завета работы И. Дылева. Причём, изображения апостолов Петра и Павла и символов Завета в советское время были утрачены.

Резные иконостасы в соборе были изготовлены резчиком Скворцовым из греческого кипариса по рисунку археолога Ф.Г. Солнцева. Иконы для иконостаса написали художники Ф.А. Бруни, М.И. Скотти, Ф.С. Завьялов, В.А. Серебряков, А.Ф. Перниц. Замечательная стенная живопись выполнена Ф.С. Завьяловым. Внутренняя поверхность главного купола расписана академиком церковной живописи П.М. Шамшиным (двенадцать пророков и четыре евангелиста).

Послереволюционная жизнь Павловского собора

После революционных событий 1917 года, смены власти и, позднее, в годы Великой Отечественной войны собор избежал глобальных разрушений и перестроек, вследствие чего здание дошло до наших дней без невосполнимых утрат. Тем не менее, и ему пришлось немало пережить.

Первый капитальный ремонт собора был осуществлён в 1915 году. В 1920 году для служб в зимнее время в крипте (подземное помещение храма) был устроен нижний тёплый храм, освящённый во имя святого Иоанна Крестителя митрополитом Петроградским Вениамином.

Павловский собор оставался действующим на протяжении всех лет советской власти, исключая несколько лет перед войной. В 1938 году, после ареста всех его священнослужителей, храм был закрыт. Его имущество было конфисковано, а замечательный кипарисовый иконостас разобран. К счастью, этот иконостас приобрела «на дрова» прихожанка храма Варвара Прозорова, тем самым сохранив его до лучших времен.

Закрытый храм привлёк внимание местных властей, которые решили превратить его в кинотеатр. В здании начали сооружать межэтажное перекрытие, при этом колонны в интерьере были вырублены от пола на половину высоты. В начале мая 1941 года был разобран алтарь, пробиты окна и борозды для перекрытий. Из-за отсутствия денег задержалась разборка куполов, а с началом войны все работы были прекращены.

Повреждения храма происходили и во время войны. В дни обороны Гатчины от наступавших частей вермахта в соборе спешно оборудовались огневые точки. В алтарной части были пробиты амбразуры, паперть разобрана и из нее сделан бруствер в главных дверях храма. Во время боевых действий купол с южной стороны был пробит артиллерийским снарядом, здание храма также получило множественные повреждения.

В 1941 году после захвата города немцами в соборе были возобновлены службы, проходившие в нижнем храме. Не остановились они и после освобождения Гатчины от немецкой оккупации. В 1944 после ремонта кровли службы были перенесены в верхний храм.

Полное восстановление собора осуществлялось в 1946 – 1952 годах. Основные труды по восстановлению храма после войны понесли протоиерей Феодор Забелин и после его кончины сменивший его протоиерей Петр Белавский. Верующие приносили в храм спасённые от уничтожения иконы, церковную утварь. На прежнее место был возвращён кипарисовый иконостас, сохранённый Варварой Прозоровой. В результате реставрационных работ интерьеру собора почти полностью был возвращён первоначальный облик.

В последующие годы силами прихода неоднократно проводились работы по реставрации фасадов и интерьеров храма. Так, масштабный ремонт в Павловском соборе был проведен в 2008 году, ремонт фасада — в 2012 году, к его 160-летию.

Но время неумолимо, и Павловский собор всё более нуждался в полномасштабной профессиональной реставрации, провести которую силами прихода было невозможно.

Храму вернут исторический облик

В 2018 году было принято решение: провести не просто капитальный ремонт, но комплексную реставрацию и сохранение Павловского собора как объекта культурного наследия федерального значения. Масштабная реконструкция проходит в рамках региональной программы «Развитие культуры и туризма».

Над проектом реставрации Павловского собора работали специалисты научно-реставрационной фирмы «Мир», которые, при участии сотрудников Павловского собора, подготовили полное историческое исследование памятника на основе архивных материалов и библиографических исследований. Также было проведено обследование текущего состояния основных конструкций здания. На основании полученных материалов был составлен проект восстановления фасада, интерьеров и декоративных деталей.

Реставрационные работы ведёт ООО «Наследие». В соборе приведут в порядок кровлю, отремонтируют стены, а также металлические, каменные и деревянные конструкции здания. Но самое главное, Павловскому собору вернут его первоначальный облик, включая даже исторический цвет стен — светлый серо-зелёный с белой отделкой. Впервые за сто лет отреставрируют и главный купол храма.

Этапы реставрации

На данном этапе реконструкции основные ремонтно-реставрационные работы ведутся в нижнем храме Павловского собора. Как только они завершатся, службы будут проходить здесь, а реставраторы начнут приводить в порядок верхний храм. Однако, уже сейчас некоторые работы начались и в этой, основной, части собора. Внутри храма установлены леса — для подробной фотофиксации иконостаса и росписей, необходимой для оценки степени их сохранности. Частично разобран деревянный пол, под которым открылись известковые плиты исторического покрытия. Как рассказала секретарь Гатчинского благочиния Марина Трибунская, в процессе вскрытия пола был обнаружен интересный артефакт – деревянная дощечка с автографом 1951 года, на которой зафиксированы имена тех, кто восстанавливал храм после войны.

Реконструкция Павловского собора предполагает также и благоустройство прилегающей к нему территории. Ремонтно-реставрационные работы планируется завершить к декабрю 2022 года.

Гатчинский собор святого апостола Павла действует и не будет закрываться для верующих. Сейчас в него можно войти с бокового южного входа в ограде по временной крытой галерее.

В статье использованы материалы из открытых источников. Архивные фото предоставлены пресс-службой Гатчинского благочиния.