Выборг первым встретил «Поезд Победы»

«Мы увидели информацию в соцсетях, зарегистрировались и пришли. Ощущение такое, словно побывали в том времени. Все сделано очень правдоподобно. Спасибо нашим материям, отцам, бабушкам и дедушкам — без них не было бы этой Победы. И то, что мы сегодня живы, то это только благодаря их стойкости и самоотверженности. Призываю всех, особенно молодежь, приходите посмотреть и окунуться в эту атмосферу», — поделилась впечатлениями от экспозиции жительница Выборга Светлана — одна из первых посетителей «Поезда Победы».

С ней согласна и другая гостья выставки, «все эти вещи, обстановка передают как было тяжело и страшно на этой войне. Больше всего мне запомнился вагон с концлагерем — очень тяжелый, и вагон «Победа». Здорово, что мы победили. Мы гордимся и помним наших дедов и прадедов. Спасибо им за эту Победу. Хочу сказать жителям Ленинградской области: обязательно запишитесь и сходите всей семьей».

На железнодорожном вокзале Выборга поезд будет четыре дня, до 26 января, включительно.

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, «Поезд Победы» прибудет в Лугу. В конце января — первых числах февраля экспозицию о Великой Отечественной войне увидят в Гатчине и Тихвине.

Жители Кингисеппа и Сланцев смогут посетить «Поезд Победы» в дни празднования освобождения этих городов от фашистских захватчиков. Поезд сделает остановку в Кингисеппе, а для жителей Сланцев будет выделен день для посещения и организованы чартерные автобусные рейсы.

Напомним, музей «Поезд Победы» состоит из 8 вагонов. Проходя каждый из них, посетитель погружается в атмосферу 1940-х годов и вместе с героями экспозиции «проживает» события мирной довоенной жизни и дорогу на фронт, оказывается в настоящем окопе во время битвы за Москву, видит быт блокадного Ленинграда, немецкий концлагерь, а также железнодорожную медсанчасть, баню, штаб, лабораторию советского ученого.