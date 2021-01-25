Выборг первым встретил «Поезд Победы»

«Мы увидели информацию в
соцсетях, зарегистрировались и пришли. Ощущение такое, словно побывали в том
времени. Все сделано очень правдоподобно. Спасибо нашим материям, отцам,
бабушкам и дедушкам — без них не было бы этой Победы. И то, что мы сегодня
живы, то это только благодаря их стойкости и самоотверженности. Призываю всех,
особенно молодежь, приходите посмотреть и окунуться в эту атмосферу», —
поделилась впечатлениями от экспозиции жительница Выборга Светлана — одна из
первых посетителей «Поезда Победы».
С ней согласна и другая
гостья выставки, «все эти вещи, обстановка передают как было тяжело и страшно
на этой войне. Больше всего мне запомнился вагон с концлагерем — очень тяжелый,
и вагон «Победа». Здорово, что мы
победили. Мы гордимся и помним наших дедов и прадедов. Спасибо им за эту
Победу. Хочу сказать жителям Ленинградской области: обязательно запишитесь и
сходите всей семьей».
На железнодорожном
вокзале Выборга поезд будет четыре дня, до 26 января, включительно.
27 января, в День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, «Поезд Победы» прибудет в Лугу.
В конце января — первых числах февраля экспозицию о Великой Отечественной войне
увидят в Гатчине и Тихвине.
Жители Кингисеппа и
Сланцев смогут посетить «Поезд Победы» в дни празднования освобождения этих
городов от фашистских захватчиков. Поезд сделает остановку в Кингисеппе, а для
жителей Сланцев будет выделен день для посещения и организованы чартерные
автобусные рейсы.
Напомним, музей «Поезд
Победы» состоит из 8 вагонов. Проходя каждый из них, посетитель погружается в
атмосферу 1940-х годов и вместе с героями экспозиции «проживает» события мирной
довоенной жизни и дорогу на фронт, оказывается в настоящем окопе во время битвы
за Москву, видит быт блокадного Ленинграда, немецкий концлагерь, а также
железнодорожную медсанчасть, баню, штаб, лабораторию советского ученого.