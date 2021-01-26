Гатчинцы готовятся к марафону «Дорога жизни»

Гатчинцы готовятся к марафону «Дорога жизни»

В память о павших защитниках блокадного Ленинграда и полного освобождения от фашистской блокады 31 января пройдет 52-й международный марафон «Дорога жизни».

Рубрики : Спорт     26 Jan 2021

Основатель этого марафона - Григорий Иванович Колгашкин, чемпион мира по легкой атлетике среди ветеранов, житель блокадного Ленинграда.  Григорий Иванович 21 января отметил свой 89-й день рождения.

А 23 февраля состоится 50-й традиционный легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин». Пробег проводится с 1947 года и является одним из старейших пробегов не только в Санкт-Петербурге, но и в России.

Гатчинские любители бега активно готовятся к стартам. По информации в группе «Гатчинские пробежки», тренировки проходят каждое утро в 6:30, желающие могут присоединяться. Сбор у кафе «Торжество» на ул. Крупской.

Фото: https://vk.com/sport_gtn 

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