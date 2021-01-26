Гатчинцы готовятся к марафону «Дорога жизни»

Основатель этого марафона - Григорий Иванович Колгашкин,
чемпион мира по легкой атлетике среди ветеранов, житель блокадного Ленинграда. Григорий Иванович 21 января отметил свой 89-й
день рождения.
А 23 февраля состоится 50-й традиционный легкоатлетический
пробег «Пулково-Пушкин». Пробег проводится с 1947 года и является одним из
старейших пробегов не только в Санкт-Петербурге, но и в России.
Гатчинские любители бега активно готовятся к стартам. По
информации в группе «Гатчинские пробежки», тренировки проходят каждое утро в 6:30,
желающие могут присоединяться. Сбор у кафе «Торжество» на ул. Крупской.
Фото: https://vk.com/sport_gtn