После приветственного
слова Председателя ЗакСа Сергея Бебенина слушатели школы - представители
районных администраций региона - и депутаты приступили к знакомству с повесткой
дня. Начальник отдела правового обеспечения и административных комиссий
комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Андрей Кобяков
озвучил основные требования к порядку составления протоколов об
административных правонарушениях и ошибки, которые допускают при их составлении
должностные лица органов МСУ.
Далее начальник отдела
поднял проблемные вопросы, возникающие при составлении протоколов по статьям
2.6, 4.9, 4.12 областного закона «Об административных правонарушениях». В
отношении статьи 2.6 («Нарушение тишины и покоя граждан») трудность заключается
в непростой схеме составления протоколов - для этого необходимо привлечение
полиции. Полицейские выезжают по вызову, формируют материалы и потом отправляют
их в районную администрацию. В целом, по словам докладчика, с каждым годом
жалоб на работу полиции становится все меньше, и эта схема работы реализуется
успешно. Иллюстрацией этому стали цифры: на основе материалов, переданных
полицией в администрации, в 2016 году было составлено 657 протоколов, тогда как
в 2020-м уже 1561 протокол (в 2019 - 1464).
Сложности работы со
статьей 4.9 («Размещение механических транспортных средств на территориях,
занятых зелеными насаждениями, на территориях детских и спортивных площадок»)
заключается в том, что представителям администрации сложно определить владельца
авто, нарушающего правила парковки. За этой информацией они обращаются в ГИБДД,
а там зачастую отказывают в ее предоставлении, т.к. для этого необходимо
наличие возбужденного дела. Получается замкнутый круг. Работниками комитета был
проведен анализ ситуации и подготовлены рекомендации для органов МСУ.
Доклад начальника отдела
правового обеспечения и правовой информации правового управления аппарата
Законодательного собрания Максима Михайлова был посвящен статье 4.12 областного
закона («Повреждение элементов благоустройства при производстве земляных,
строительных и ремонтных работ»). Касательно этого закона поступило обращение
главы администрации Кировского района с вопросом о том, какие случаи являются
исключением и какими нормами следует руководствоваться органам МСУ при принятии
решения о составлении протокола об административном правонарушении.
- Установить перечень
таких случаев не представляется возможным, все должно решаться в рамках
рассмотрения конкретного дела с учетом всех обстоятельств - можно ли было
провести работы, избежав повреждений, - ответил Максим Михайлов. - Но
повреждения должны быть восстановлены исполнителем работ в любом случае.
Слушатели Муниципальной
школы имели возможность задать интересующие вопросы представителям правовых
ведомств. Работники МСУ из Кировского района пожаловались на то, что зачастую
по статье 2.6 в администрацию из полиции поступают материалы с минимумом
информации, и их сотрудникам приходится проводить работу повторно (опрашивать
нарушителя и заявителя и прочее). А также они обратились с просьбой сделать
методические рекомендации по составлению протоколов об административных
нарушениях, касающихся запрета выхода на лед. Муниципалы из Подпорожья также
высказали свое недовольство сотрудничеством с полицией. Представители
Всеволожской администрации попросили коллег поделиться положительным опытом
работы комиссий по благоустройству в части контроля за размещением вывесок,
рекламных конструкций и борьбы с самовольно установленными заборами и
ограждениями.
Андрей Кобяков подвел
итоги деятельности административных комиссий муниципальных образований
Ленинградской области за 2020 год. Он отметил, что эффективность их работы
растет, в прошлом году было составлено 4966 протоколов, большая часть из
которых по статье 4.9 (1580 протоколов). В результате были выписаны штрафы на
общую сумму 8 миллионов 326 тысяч рублей, что больше прошлогодней суммы более
чем на два миллиона.