После приветственного слова Председателя ЗакСа Сергея Бебенина слушатели школы - представители районных администраций региона - и депутаты приступили к знакомству с повесткой дня. Начальник отдела правового обеспечения и административных комиссий комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Андрей Кобяков озвучил основные требования к порядку составления протоколов об административных правонарушениях и ошибки, которые допускают при их составлении должностные лица органов МСУ.

Далее начальник отдела поднял проблемные вопросы, возникающие при составлении протоколов по статьям 2.6, 4.9, 4.12 областного закона «Об административных правонарушениях». В отношении статьи 2.6 («Нарушение тишины и покоя граждан») трудность заключается в непростой схеме составления протоколов - для этого необходимо привлечение полиции. Полицейские выезжают по вызову, формируют материалы и потом отправляют их в районную администрацию. В целом, по словам докладчика, с каждым годом жалоб на работу полиции становится все меньше, и эта схема работы реализуется успешно. Иллюстрацией этому стали цифры: на основе материалов, переданных полицией в администрации, в 2016 году было составлено 657 протоколов, тогда как в 2020-м уже 1561 протокол (в 2019 - 1464).

Сложности работы со статьей 4.9 («Размещение механических транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями, на территориях детских и спортивных площадок») заключается в том, что представителям администрации сложно определить владельца авто, нарушающего правила парковки. За этой информацией они обращаются в ГИБДД, а там зачастую отказывают в ее предоставлении, т.к. для этого необходимо наличие возбужденного дела. Получается замкнутый круг. Работниками комитета был проведен анализ ситуации и подготовлены рекомендации для органов МСУ.

Доклад начальника отдела правового обеспечения и правовой информации правового управления аппарата Законодательного собрания Максима Михайлова был посвящен статье 4.12 областного закона («Повреждение элементов благоустройства при производстве земляных, строительных и ремонтных работ»). Касательно этого закона поступило обращение главы администрации Кировского района с вопросом о том, какие случаи являются исключением и какими нормами следует руководствоваться органам МСУ при принятии решения о составлении протокола об административном правонарушении.

- Установить перечень таких случаев не представляется возможным, все должно решаться в рамках рассмотрения конкретного дела с учетом всех обстоятельств - можно ли было провести работы, избежав повреждений, - ответил Максим Михайлов. - Но повреждения должны быть восстановлены исполнителем работ в любом случае.

Слушатели Муниципальной школы имели возможность задать интересующие вопросы представителям правовых ведомств. Работники МСУ из Кировского района пожаловались на то, что зачастую по статье 2.6 в администрацию из полиции поступают материалы с минимумом информации, и их сотрудникам приходится проводить работу повторно (опрашивать нарушителя и заявителя и прочее). А также они обратились с просьбой сделать методические рекомендации по составлению протоколов об административных нарушениях, касающихся запрета выхода на лед. Муниципалы из Подпорожья также высказали свое недовольство сотрудничеством с полицией. Представители Всеволожской администрации попросили коллег поделиться положительным опытом работы комиссий по благоустройству в части контроля за размещением вывесок, рекламных конструкций и борьбы с самовольно установленными заборами и ограждениями.

Андрей Кобяков подвел итоги деятельности административных комиссий муниципальных образований Ленинградской области за 2020 год. Он отметил, что эффективность их работы растет, в прошлом году было составлено 4966 протоколов, большая часть из которых по статье 4.9 (1580 протоколов). В результате были выписаны штрафы на общую сумму 8 миллионов 326 тысяч рублей, что больше прошлогодней суммы более чем на два миллиона.



