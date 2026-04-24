В Ленинградской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» 2026

В соревнованиях приняли участие 465 конкурсантов из 58 учебных заведений региона в том числе учреждений СПО – 24, ВУЗ – 2, школы – 32. По итогам чемпионата 264 человека стали победителями по 65 компетенциям. Победителям и призерам были вручены: дипломы, медали, сертификаты.

«Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» вновь объединяет тысячи конкурсантов из всех субъектов Российской Федерации. Школьники, студенты и специалисты показали высокий уровень подготовки и получили шанс продолжить участие в соревнованиях в финале. Такой масштаб говорит о том, что движение востребовано и динамично развивается. Отдельно благодарю наставников, которые вкладывают душу в участников. Движение «Абилимпикс» дает возможность каждому молодому человеку найти свой путь в профессии, стать частью сообщества профессионалов и быть уверенным в своем будущем. И мы продолжим поддерживать его мероприятия», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Ленинградская область присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2015 году. За эти 11 лет количество участников регионального чемпионата возросло в 93 раза – с 5 в 2016, до 465 в 2026 году. Увеличилось и число соревновательных компетенций – с 1, представленных на первом региональном чемпионате, до 67 на текущем.

«Завершился очередной региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» и в очередной раз участники продемонстрировали невероятную силу воли, упорство и стремление к самореализации. Каждый из вас приложил немало усилий, чтобы оказаться здесь: преодолел сомнения в собственных силах, справился с обучением, переборол волнение в ситуации открытых соревнований. Вы обрели уверенность, общаясь с экспертами, нашли новых друзей, поверили в себя и доказали, что возможности человека поистине безграничны! Ваши успехи – это вдохновение для всех в стремлении сделать этот мир лучше. Вместе мы создаем инклюзивное общество, в котором каждый имеет равные возможности для развития и реализации своих способностей. Более 900 победителей региональных чемпионатов будут бороться за звание лучших в финале Национального чемпионата «Абилимпикс». Желаю вам побед, вдохновения и ярких свершений на этом интересном пути!» – обратился к участникам чемпионата генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Движение «Абилимпикс» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Федеральным оператором движения выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования, осуществляющий научно-методическую и организационно-техническую работу по сопровождению чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ.

Соревновательная программа проходила для трех категорий людей с инвалидностью и ОВЗ, а именно для школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан. Наиболее востребованными компетенциями стали: «Ремонт и обслуживание автомобиля», «Швея», «Клининг», «Вязание спицами», «Мастер народно – художественного промысла (Лоскутное шитьё)».

В этом году в чемпионате Ленинградской области были представлены новые направления: «Аддитивное производство», «Роботизированное искусство (Робоарт)», «Сварочные технологии», «Мастер народно‑художественных промыслов (Лоскутное шитьё)», «Работник зелёногохозяйства», «Семеноводство», «Сборка‑разборкаэлектронного оборудования», «Изготовление изделий из ротанга», «Изготовление пищевых полуфабрикатов», «Мастер по приготовлению пиццы», «Изготовление мягкой игрушки» и «Налоговый консультант».

Отдельной точкой притяжения стал Мультицентр социальной и трудовой интеграции — уникальная площадка, где прошли соревнования по компетенции «Аддитивное производство», победителем которой стал участник СВО Константин Гавричков, который в том числе будет представлять регион на Национальном чемпионате «Абилимпикс». Партнёры регионального чемпионата «Абилимпикс» Ленинградской области предоставили свое оборудование для проведения соревнований, а также пригласили участников на стажировку, отметив их высокий уровень профессиональной подготовки.

На конкурсе отлично выступили учащиеся Сиверской школы-интерната. Конкурсанты заработали 6 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых медалей. В компетенции "Швея" 1 место – Милана Комова (10 класс), 2 место – Рустам Олифер (6 класс). В компетентности "Портной" 1 место – Милана Комова (10 класс), 2 место – Виктория Гречишкина (10 класс). Наставником выступила Валентина Александровна Викторова. В компетенции "Столярное дело" 1 место – Максим Логинов (10 класс), 3 место – Роман Васильев (10 класс). Наставник - Станислав Николаевич Тырса. В компетенции "Клининг" 1 место – Тимур Ульянов (6 класс), 2 место – Иван Поздняков (8 класс), 3 место – Владислав Бобков (6 класс). Наставник - Наталья Юрьевна Шеменова. В компетенции "Лозоплетение" 1 место – Руфат Александров (7 класс), 2 место – Василиса Курочка (8 класс), 3 место – София Жукова (8 класс). Наставник покорителей лозы и ротанга - Ксения Сергеевна Николаева. В компетенции "Гончарное дело" 1 место завоевал Максим Григорьев (11 класс), 3 место - Карина Нажмиддинова (8 класс). Школа гордится успешным участием ребят, они - большие молодцы!

Во время проведения чемпионата на 24 соревновательных площадках участникам помогали 230 добровольцев из Центра добровольчества «Абилимпикс» Ленинградской области и Молодежного содружества региона. Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» 2026 пройдет в Москве.