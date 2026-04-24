VIII региональный финал Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству прошел в Санкт-Петербурге

Олимпиада проводится Министерством науки и высшего образования РФ совместно со Сбером и другими партнерами для развития и поддержки предпринимательских талантов молодежи.

В рамках регионального финала в Санкт-Петербурге выступили 15 лучших команд старшеклассников Северо-Западного федерального округа. Участники представили свои бизнес-проекты перед экспертным жюри, в состав которого вошли представители бизнеса, образовательных организаций и партнеров Олимпиады. Проекты охватили широкий спектр направлений — от новых операционных систем, умных облачных сервисов анализа пользовательского поведения на сайтах до игрушек-утяжелителей для детей с СДВГ и интерактивных вертикальных ферм для школ.

По итогам были определены победители, которые получат до 10 дополнительных баллов при поступлении в более 50 университетов страны, а также возможность пройти специальную программу по развитию предпринимательских компетенций и своих проектов. Победителями регионального финала стали:

1 место — команда «ПрИс» с предиктивной информационной системой контроля выбросов на коксохимическом производстве, которая помогает сократить количество выделений вредных веществ и финансовые потери у специализированных предприятий;

2 место — команда «Синтезиум» с игрушкой-утяжелителем «СобаКЕНТ» для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, которая помогает наладить концентрацию и успокоиться;

3 место — команда «ТвойПуть» с одноименным ИИ-сервисом, который помогает определиться с профессией в процессе диалога с ботом.

Еще одна команда — «Сильное Начало» — получила специальную номинацию от партнера-соорганизатора Олимпиады Сбера. Школьники разработали сайт с ИИ-генерацией индивидуальных образов «НейроЛук».

- Сбер системно поддерживает развитие молодежного технологического предпринимательства. За последние годы на Северо-Западе программы молодежных акселераторов Сбера прошли более 17 тысяч школьников и студентов. Многие из них продолжают развивать собственные бизнес-проекты с довольно значительной эффективностью. Наша задача — не только помогать ребятам запускать новые проекты, но и формировать у них универсальные предпринимательские навыки, которые будут полезны вне зависимости от того, какой карьерный путь они выберут, - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

- Мы создали предиктивную систему аналитики для того, чтобы предотвратить огромные выбросы на коксохимических производствах. И, на самом деле, это было сложно сделать, так как участники нашей команды из разных регионов, но ради создания проекта мы находили способы — созванивались по видеосвязи, вместе обсуждали, решали и приходили к общим выводам. Наша разработка достаточно уникальна. С уверенностью можем сказать, что проект точно не остановится, мы будем работать над ним дальше! – поделилась капитан команды «ПрИс» Ульяна Неёлова.

В этом году количество участников увеличилось почти в два раза, что показывает интерес к предпринимательству со стороны школьников, а сама Олимпиада вышла на новый уровень масштабирования.

- Несмотря на то, что Олимпиада проводится только второй раз, мы видим ее качественный рост. Это, несомненно, важный шаг к формированию доступного входа школьников в экосистему молодежного предпринимательства, который позволяет выявлять и поддерживать таланты независимо от региона их проживания. В дальнейшем мы планируем расширить возможности Олимпиады, усилив ее географию, партнерское взаимодействие и образовательную составляющую, чтобы еще больше старшеклассников могли реализовать свой потенциал, - сказала заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Серия региональных финалов выходит на финишную прямую. Заключительное мероприятие пройдет в Москве в центральном аппарате Минобрнауки России, где выступят команды из Белгородской, Курской, Орловской, Брянской и других областей России.

Всего по итогам девяти региональных финалов будут определены 27 победителей – по три в каждом федеральном округе. Лучшие участники смогут пройти профильные стажировки в региональных Технопарках, принять участие в акселерационных программах и получить поддержку проектов со стороны партнеров Олимпиады.

Источник фото: Центр продвижения и коммуникации БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова