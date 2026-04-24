Депутаты присвоили звание «Почетный гражданин Гатчинского муниципального округа» Алексею Тахтаю

Алексей Тахтай более 40 лет в профессии и более 30 лет из них трудится на предприятии «Тепловые сети» города Гатчины. Под его руководством на крупных котельных активно внедряются энергосберегающие технологии в виде установки частотных преобразователей, работа которых приводит к значительному снижению расхода электроэнергии. В соответствии с программой развития предприятия был реализован проект по установке автоматических индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах, что позволяет экономить энергоресурсы.

Когда ФГБУ «ПИЯФ им. Б.П. Константинова» НИЦ «Курчатовский институт» восемь лет назад сообщило о необходимости использования тепловой энергии вырабатываемой собственным источником для своих нужд и прекращении подачи тепла в город, Алексей Александрович принял на себя выполнение задач по строительству новой газовой блочно-модульной котельной в кратчайшие сроки на средства предприятия. Менее чем за два года котельная была спроектирована, построена и введена в эксплуатацию.

За достигнутые успехи Алексей Тахтай награжден Почетной грамотой Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, благодарностью Законодательного собрания Ленинградской области. В 2010 году ему присвоено звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России», а в 2026 году он награжден знаком отличия «За заслуги перед Ленинградской областью».