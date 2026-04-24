Депутаты присвоили звание «Почетный гражданин Гатчинского муниципального округа» Алексею Тахтаю
Сегодня на заседании совета депутатов Гатчинского муниципального округа народные избранники единогласно проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин Гатчинского муниципального округа» директору муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» г. Гатчины Алексею Тахтаю.
Алексей Тахтай более 40 лет в профессии и более 30 лет из них трудится на предприятии «Тепловые сети» города Гатчины. Под его руководством на крупных котельных активно внедряются энергосберегающие технологии в виде установки частотных преобразователей, работа которых приводит к значительному снижению расхода электроэнергии. В соответствии с программой развития предприятия был реализован проект по установке автоматических индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах, что позволяет экономить энергоресурсы.
Когда ФГБУ «ПИЯФ им. Б.П. Константинова» НИЦ «Курчатовский институт» восемь лет назад сообщило о необходимости использования тепловой энергии вырабатываемой собственным источником для своих нужд и прекращении подачи тепла в город, Алексей Александрович принял на себя выполнение задач по строительству новой газовой блочно-модульной котельной в кратчайшие сроки на средства предприятия. Менее чем за два года котельная была спроектирована, построена и введена в эксплуатацию.
За достигнутые успехи Алексей Тахтай награжден Почетной грамотой Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, благодарностью Законодательного собрания Ленинградской области. В 2010 году ему присвоено звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России», а в 2026 году он награжден знаком отличия «За заслуги перед Ленинградской областью».