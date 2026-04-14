«Мальчишки, мы вас ждём!»

Традиционно торжественно, под звуки духового оркестра, с напутственными речами и пожеланиями прошла первая отправка: новобранцев построили, поздравили и вручили памятные наручные часы с гатчинской символикой – обратный отсчет до дембеля пошел.

13 апреля возле памятника воинам-интернационалистам у Гатчинского военкомата собрались провожающие и почетные гости.

Военный комиссар Гатчины подполковник Александр Кириллов дал призывникам наказ: строго соблюдать приказы командиров и требования воинских уставов, и пожелал крепчайшего здоровья и силы духа: «Уверен, что вы с честью пройдете все этапы службы Отечеству».

Новобранцев также напутствовали председатель Гатчинской организации Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Александр Давыдов и заместитель председателя Гатчинского морского собрания, почетный гражданин г. Гатчины Юрий Назаров.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим тепло поздравила призывников и их близких: «Осознание того, что сыновья и внуки служат в армии – отдают долг Родине, вызывает чувство гордости за наших мальчишек. Они сегодня другие… Попав в Вооруженные силы, ребята получат новые знания, обзаведутся надежными друзьями и пронесут эту дружбу через всю жизнь. Дорогие мальчишки! Совершеннолетие всегда прибавляет нам обязанностей, и сегодня перед вами стоит задача послужить Родине. Конечно, только вы сможете оценить, насколько быстро пролетит этот год, но то, что он станет особой страницей в вашей жизни – совершенно точно. Я искренне желаю вам сил, уверенности и веры, чтобы твердо идти по жизни к своим целям. Мальчишки, мы вас ждем!».

Почетные гости вручили новоиспеченным бойцам часы, которые будут напоминать им о родном городе воинской славы Гатчине, провожающие смахнули слезы, и под «Прощание славянки» автобус с новобранцами отправился на Фонтанку. Служить первой команде призывников Гатчинского округа предстоит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в сухопутных и военно-космических войсках – те же самые 12 месяцев, независимо от рода войск.

С 2026 года призыв на срочную службу проходит круглогодично, но это нововведение касается только подготовительных этапов. Военкоматы могут вызывать граждан на медосвидетельствование и заседания комиссий в течение всего года, однако отправка в войска осталась сезонной. Весенняя кампания продлится с 1 апреля по 15 июля.

Екатерина Дзюба