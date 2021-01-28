Память жива конкретными делами

1. В далёком 1974 году исполком горсовета г. Гатчины принял решение:

«…В связи с 30-летием освобождения г. Гатчины от немецко-фашистских захватчиков и в целях увековечивания подвигов бойцов 120-й стрелковой Краснознамённой Гатчинской дивизии, исполком Гатчинского горсовета депутатов трудящихся решил переименовать в г. Гатчине Сализское шоссе в ул. 120-й Гатчинской дивизии (от ул. Рысева до Корпиковского шоссе)».

2. Из плана работ городского отделения Всесоюзного общества охраны памятников и культуры (ВООПиК) на 1978 г.:

«…пункт 3. Установить мемориальную доску на ул. 120-й Гатчинской дивизии, освобождавшей город в январе 1944 года. Ответственный Управление коммунального хозяйства (УКХ).»

3. Совсем новый документ. Решение совета депутатов МО «Город Гатчина» №26 от 23 июня 2020 г.:

«…Присвоить наименование ул. Генерала Батлука элементу улично-дорожной сети, расположенной в г. Гатчине от ул. Новосёлов до ул. Генерала Кныша».

Алексей Васильевич Батлук - командир 120 Гатчинской Краснознамённой стрелковой дивизии в 1943-1945 гг. Звание «Почётный гражданин города Гатчины присвоено 5 мая 1965 г.

В 1978 году по какой-то причине мемориальная доска не была изготовлена и не была установлена. Чтобы восстановить историческую справедливость, сотрудники НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» обратились с письмами к председателю Совета ветеранов микрорайона Мариенбург Л.В. Царёвой, председателю общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района А.П. Резвому, генеральному директору ЦНИИ КМ «Прометей» А.С. Орыщенко, главе Гатчинского муниципального района В.А. Филоненко с просьбой поддержать инициативу по установке памятного знака возле научно-производственного экспериментального комплекса (НПЭК) на ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 12. От всех было получено одобрение и согласованы тексты памятной и информационной досок:

«Улица названа в честь 120 Гатчинской Краснознамённой стрелковой дивизии, освобождавшей город 26 января 1944 года».

«Памятный знак изготовлен и установлен сотрудниками НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

Также было получено согласование о месте установки памятного знака от Н.С. Медведевой – зам. председателя комитета по строительству.

К этому времени сам памятный знак в виде противотанкового «Ежа» из стальных рельсов был изготовлен по историческому образцу военного времени и установлен на железобетонную конструкцию. Сроки установки и открытия памятного знака неоднократно переносились из-за коронавируса.

Активное участие в изготовлении и установке памятного знака принимали работники подразделений НПЭК:

- участка №13: В.В. Зашивайко, Д.В. Сысоев, А.А. Киселёв, А.Ю. Маслобойщиков, В.В. Кузнецов.

- участка №11: Э.С. Каримов, А.С. Гук, А.М. Иванов, С.В. Сергиенко, Н.В. Карпова, Е.Ю. Михайлова, Н.С. Садретдинов.

О.П. Гайдарова исполнила проект благоустройства территории для памятного знака. М.М. Пронин и В.Н. Старцев с участка плазменных технологий подобрали шрифт, закомпоновали текст, составили программу и вырезали из листов нержавеющей стали доску и табличку. По программе В.В. Раскова гравёром В.А. Раковым был изготовлен вариант информационной доски, который был передан в «Музей истории г. Гатчины». Перевозку грузов и строительных материалов для благоустройства оперативно обеспечивал водитель погрузчика С.А. Томминен

Мы должны быть благодарны этим сотрудникам «Прометея» за конкретные дела по увековечиванию памяти воинов Советской Армии, освобождавших г. Гатчину.

Официальное открытие памятного знака предполагалось сначала 9 мая 2020 года, потом - 4 сентября 2020 года, 26 января 2021 года, но этого не произошло по неизвестным мне причинам.

Увидеть памятный знак и возложить цветы можно на ул. 120 Гатчинской Дивизии, автобусная остановка ЦНИИ КМ «Прометей».



