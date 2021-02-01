«Система-112» усовершенствовала СМС-сервис

Напоминаем, что в текстовом сообщении на номер «112» необходимо указать причину обращения, данные о времени и месте происшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, а также данные о тех, кому требуется помощь и их состоянии.

Затем данные о происшествии в электронном виде направляются экстренным оперативным службам по защищенным каналам связи – для организации реагирования и обеспечения своевременного выезда бригад.

В январе в «Систему-112» Ленинградской области поступило 1 066 обращений по СМС. В 2020 году операторы приняли более 21 000 текстовых сообщений.

Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования: скорой медицинской помощи, полиции, аварийной газовой службы, пожарной охраны, спасательных служб. Звонок на единый номер «112» можно сделать со стационарного или мобильного телефона, с нулевым или отрицательным балансом на счету, если в телефоне нет сим-карты.