«Система-112» усовершенствовала СМС-сервис

Напоминаем, что в
текстовом сообщении на номер «112» необходимо указать причину обращения, данные
о времени и месте происшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, а также
данные о тех, кому требуется помощь и их состоянии.
Затем данные о
происшествии в электронном виде направляются экстренным оперативным службам по
защищенным каналам связи – для организации реагирования и обеспечения
своевременного выезда бригад.
В январе в «Систему-112»
Ленинградской области поступило 1 066 обращений по СМС. В 2020 году операторы
приняли более 21 000 текстовых сообщений.
Номер «112» является
единым номером вызова служб экстренного реагирования: скорой медицинской
помощи, полиции, аварийной газовой службы, пожарной охраны, спасательных служб.
Звонок на единый номер «112» можно сделать со стационарного или мобильного
телефона, с нулевым или отрицательным балансом на счету, если в телефоне нет
сим-карты.