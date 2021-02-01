«Система-112» усовершенствовала СМС-сервис

«Система-112» усовершенствовала СМС-сервис

Система СМС-сообщений на номер «112» для людей с нарушениями слуха и речи теперь работает в формате обратной связи: оператор «Системы-112» может при помощи ответного СМС уточнить у заявителя дополнительную информацию, которая важна для организации оперативной помощи.

Рубрики : Общество     01 Feb 2021

Напоминаем, что в текстовом сообщении на номер «112» необходимо указать причину обращения, данные о времени и месте происшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, а также данные о тех, кому требуется помощь и их состоянии.

Затем данные о происшествии в электронном виде направляются экстренным оперативным службам по защищенным каналам связи – для организации реагирования и обеспечения своевременного выезда бригад.

В январе в «Систему-112» Ленинградской области поступило 1 066 обращений по СМС. В 2020 году операторы приняли более 21 000 текстовых сообщений.

Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования: скорой медицинской помощи, полиции, аварийной газовой службы, пожарной охраны, спасательных служб. Звонок на единый номер «112» можно сделать со стационарного или мобильного телефона, с нулевым или отрицательным балансом на счету, если в телефоне нет сим-карты.

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