Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 июля

В 9 из 10 случаев причина лесного пожара – человек. Бросить спичку или оставить на траве под солнцем стеклянную бутылку – значит стать причиной лесного пожара. Поэтому, отдыхая на свежем воздухе, важно соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять и не сжигать мусор или сухую траву, не разводить костры в пожароопасный сезон и в необорудованных местах, не бросать на землю непотушенные спички и окурки, не использовать пиротехнику.