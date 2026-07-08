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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

с 22:00 08.07.2026 до 06:00 09.07 1 раз на 30 мин

Пудостьское ТУ

д. Покровская ч/с,

д. Марьино,

КП «Павловские дачи» массив Дачный-1,

Массив Дачный -5,

 КП «Русская усадьба».

 

09.07.2026 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино ул. Героев-Пограничников, ул. Новая.

 

09.07.2026 с 10:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

д. Нижняя (частично). 

 

09.07.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово частично.

 

09.07.2026 с 10:00 до 17:00

Сусанинское ТУ:

п. Сусанино 5 линия, 6 линия, 7 линия, ул. 1 Мая, пр-т Володарского.

 

09.07.2026 с 09:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Старосиверская.