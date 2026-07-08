Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
с 22:00 08.07.2026 до 06:00 09.07 1 раз на 30 мин
Пудостьское ТУ
д. Покровская ч/с,
д. Марьино,
КП «Павловские дачи» массив Дачный-1,
Массив Дачный -5,
КП «Русская усадьба».
09.07.2026 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино ул. Героев-Пограничников, ул. Новая.
09.07.2026 с 10:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
д. Нижняя (частично).
09.07.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово частично.
09.07.2026 с 10:00 до 17:00
Сусанинское ТУ:
п. Сусанино 5 линия, 6 линия, 7 линия, ул. 1 Мая, пр-т Володарского.
09.07.2026 с 09:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Старосиверская.
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