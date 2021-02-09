Гендерный разрыв в науке: что покажет перепись?

По результатам последней Всероссийской переписи населения, в России насчитывалось 596 тысяч кандидатов наук и 124 тысячи докторов наук. Причем чем выше было звание, тем сильнее гендерный разрыв. Если среди кандидатов наук женщин было 265 тысяч, или 44%, то среди докторов наук — 41 тысяча, 33%.

Главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая Владимир Зорин полагает, что дисбаланс объясняется во многом объективными причинами.

«Аспирант, который становится кандидатом наук, еще молод, не обременен большим хозяйством. В дальнейшем не все готовы совмещать семейную жизнь и науку, что, вероятно, больше относится к женщинам. Это одна из причин гендерного дисбаланса, а вторая состоит в том, что в технических и гуманитарных науках разнятся сроки работы над диссертациями. Образно говоря, для того чтобы вырастить доктора наук-гуманитария — а именно в этих отраслях больше женщин — нужно времени больше, чем «технаря», — рассуждает ученый.

Объективно оценить динамику развития научного сообщества за последнее десятилетие позволит предстоящая в 2021 году Всероссийская перепись населения.

Впервые вопрос о наличии ученой степени был включен в раздел «Образование» во время переписи 2010 года. По словам Владимира Зорина, за каждый вопрос в переписном листе идет реальная конкуренция, потому что сбор и обработка информации стоит денег. «Средства, затраченные на учет ученых людей в нашей стране, — самые эффективно потраченные», — подчеркивает эксперт.

Сведения об образовании, включая ученые степени, важны не сами по себе, а как источник данных для построения моделей развития экономики и демографических прогнозов. Также без этих показателей невозможно оценить уровень жизни населения на каждой территории и привлекательность локации для тех или иных проектов.

Как подчеркивает проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Штыхно, в первой версии этого параметра переписи в 2010 году территориальное деление было реализовано до субъектов РФ и автономных округов.

«На основе таких данных можно оценить качество трудовых ресурсов региона, особенно если идет речь о размещении наукоемких производств или исследовательских центров, что наиболее актуально для территорий Дальнего Востока, — отмечает Дмитрий Штыхно. — Во взаимосвязи с другими показателями, в том числе, показателями дохода, распределение "мозгов" дает понимание, насколько эффективны система подготовки кадров высшей квалификации и их последующее использование».

По словам эксперта, дополнительные гендерные и возрастные сведения могут быть использованы для оценки привлекательности науки и сферы исследований и разработок как карьерной траектории юношей и девушек, что, в свою очередь, может помочь в решении проблемы «старения» науки.

«С 1990 годов и далее в течение пары десятков лет российская наука не рассматривалась молодёжью как привлекательное направление для трудоустройства. Отсюда и дефицит идей, и дефицит кадров, и проблемы с администрированием и организацией хозяйственной деятельности научных организаций. Если вузы с 2010 годов работали над формированием стратегий повышения конкурентоспособности и повышением эффективности своей деятельности, то для научных организаций эта работа началась сравнительно недавно. Следует использовать возможности, которые представляет Год науки и технологий для обозначения проблем и поиска путей их решения, причем только общими усилиями», — резюмирует Штыхно.