Гендерный разрыв в науке: что покажет перепись?

По результатам последней Всероссийской переписи
населения, в России насчитывалось 596 тысяч кандидатов наук и 124 тысячи
докторов наук. Причем чем выше было звание, тем сильнее гендерный разрыв. Если
среди кандидатов наук женщин было 265 тысяч, или 44%, то среди докторов наук —
41 тысяча, 33%.
Главный
научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН им. Н.Н.
Миклухо-Маклая Владимир Зорин полагает, что дисбаланс
объясняется во многом объективными причинами.
«Аспирант,
который становится кандидатом наук, еще молод, не обременен большим хозяйством.
В дальнейшем не все готовы совмещать семейную жизнь и науку, что, вероятно,
больше относится к женщинам. Это одна из причин гендерного дисбаланса, а вторая
состоит в том, что в технических и гуманитарных науках разнятся сроки работы
над диссертациями. Образно говоря, для того чтобы вырастить доктора
наук-гуманитария — а именно в этих отраслях больше женщин — нужно времени
больше, чем «технаря», — рассуждает ученый.
Объективно оценить динамику развития научного
сообщества за последнее десятилетие позволит предстоящая в 2021 году
Всероссийская перепись населения.
Впервые вопрос о наличии ученой степени был включен
в раздел «Образование» во время переписи 2010 года. По словам Владимира Зорина,
за каждый вопрос в переписном листе идет реальная конкуренция, потому что сбор
и обработка информации стоит денег. «Средства, затраченные на учет ученых людей
в нашей стране, — самые эффективно потраченные», — подчеркивает эксперт.
Сведения об образовании, включая ученые степени,
важны не сами по себе, а как источник данных для построения моделей развития
экономики и демографических прогнозов. Также без этих показателей невозможно
оценить уровень жизни населения на каждой территории и привлекательность
локации для тех или иных проектов.
Как подчеркивает проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Штыхно, в первой версии
этого параметра переписи в 2010 году территориальное деление было реализовано
до субъектов РФ и автономных округов.
«На основе таких данных можно оценить качество
трудовых ресурсов региона, особенно если идет речь о размещении наукоемких
производств или исследовательских центров, что наиболее актуально для
территорий Дальнего Востока, — отмечает Дмитрий Штыхно. — Во взаимосвязи с
другими показателями, в том числе, показателями дохода, распределение
"мозгов" дает понимание, насколько эффективны система подготовки
кадров высшей квалификации и их последующее использование».
По словам эксперта, дополнительные гендерные и возрастные
сведения могут быть использованы для оценки привлекательности науки и сферы
исследований и разработок как карьерной траектории юношей и девушек, что, в
свою очередь, может помочь в решении проблемы «старения» науки.
«С 1990 годов и далее в течение пары десятков лет
российская наука не рассматривалась молодёжью как привлекательное направление
для трудоустройства. Отсюда и дефицит идей, и дефицит кадров, и проблемы с
администрированием и организацией хозяйственной деятельности научных
организаций. Если вузы с 2010 годов работали над формированием стратегий
повышения конкурентоспособности и повышением эффективности своей деятельности,
то для научных организаций эта работа началась сравнительно недавно. Следует
использовать возможности, которые представляет Год науки и технологий для
обозначения проблем и поиска путей их решения, причем только общими усилиями»,
— резюмирует Штыхно.