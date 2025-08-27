Поиск на сайте
Кто останется без света 28 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

 28.08.25 с 11.40 до 17.00

п. Сиверский:

ул. 123 Дивизии, д. 2; 

ул. Вокзальная, д. 2, 2 А, 4, 3.

 

28.08.2025 с 11:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Большево, ул. Центральная, ул. Школьная.

 

28.08.25 с 10.00 по 17.00

п. Вырица:

ул. Максима Горького д. 26-65; 

ул. Крупская д. 3-30.

 

28.08.2025 с 08:00 до 20:00

Вырицкое ТУ:

д. Чаща;

д. Кремено;

п. Новинка;

д. Озерешно;

д. Нестерково;

д. Тарасино;

п. Дальний;

д. Ольховец;

д. Воцко.

 

28.08.2025 с 09:30 до 17:30

Елизаветинское ТУ:

д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова.   

 

28.08.2025 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

д. Батово, магазин "Пятёрочка".

 

28.08.2025 с 09:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

массив Тихвинка;       

д. Истинка;

д. Тихвинка;

тер. Садоводческое товарищество «Природа».