Кто останется без света 28 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
28.08.25 с 11.40 до 17.00
п. Сиверский:
ул. 123 Дивизии, д. 2;
ул. Вокзальная, д. 2, 2 А, 4, 3.
28.08.2025 с 11:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Большево, ул. Центральная, ул. Школьная.
28.08.25 с 10.00 по 17.00
п. Вырица:
ул. Максима Горького д. 26-65;
ул. Крупская д. 3-30.
28.08.2025 с 08:00 до 20:00
Вырицкое ТУ:
д. Чаща;
д. Кремено;
п. Новинка;
д. Озерешно;
д. Нестерково;
д. Тарасино;
п. Дальний;
д. Ольховец;
д. Воцко.
28.08.2025 с 09:30 до 17:30
Елизаветинское ТУ:
д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова.
28.08.2025 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Батово, магазин "Пятёрочка".
28.08.2025 с 09:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
массив Тихвинка;
д. Истинка;
д. Тихвинка;
тер. Садоводческое товарищество «Природа».
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.