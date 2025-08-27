Миллион - для профильных классов

Начался педсовет очень торжественно – выходом знаменной группы военно-патриотического объединения «Отчий край» и гимном Российской Федерации в исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов Динара Байтемирова.

Вместе с педагогами и директорами школ в работе педагогического совета приняли участие руководители Гатчинского округа, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители областного комитета общего и профессионального образования, общественных организаций, Ассоциации участников специальной военной операции и социальные партнеры.

Перед образованием сейчас стоит множество вызовов. Это количественный и качественный дефицит педагогических кадров, демографические и миграционные процессы, несоответствие ожиданий экономики, государства, общества и реального результата школьного образования. Также - инфраструктурное неравенство образовательных организаций, стремительное распространение цифровых технологий и искусственного интеллекта; рост потребности в психологическом сопровождении участников образовательных отношений. А еще увеличение численности детей с особыми потребностями. И это не только дети с ограниченными возможностями здоровья, но и одаренные дети.

Как развивать систему образования округа в современных условиях, решали участники большого педсовета. С основным докладом выступила председатель комитета образования Марина Шутова.

Награды школам и учителям

Участников педсовета приветствовала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. По результатам региональной оценки качества образования в Ленинградской области в ТОП-100 вошло 15 общеобразовательных учреждений Гатчинского округа. Людмила Николаевна вручила руководителям школ сертификаты на обновление материально-технической базы для профильных классов в размере 1 млн рублей.

Особой благодарности были удостоены педагоги, подготовившие стобалльников, а также руководители пунктов приема экзаменов. Благодарственные письма за высокий профессионализм и личный вклад в практическую подготовку обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ получили:

- учитель математики Таицкой школы Светлана Алексеева,

- учитель химии Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Елена Гашинская,

- учитель химии Гатчинской школы № 2 Ирина Костромина,

- учитель обществознания Сиверской школы № 3 Наталья Львова,

- учитель начальных классов Гатчинской школы № 8 «Центр образования» Ольга Михайлова.

За эффективную работу по организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул 2025 года благодарственными письмами отмечены коллективы Гатчинской школы №12 «Центр образования», Гатчинской школы №11, Таицкой школы, Гатчинской начальной школы №5;,спортивной школы «Юность» и спортивной школы №3.

Благодарственными письмами за успешную реализацию проектов в сфере профессионального ориентирования награждены директоры: Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Александр Сергеев, Гатчинской школы №9 Нина Ковалева, Гатчинской школы №2 Галина Кульбака, Гатчинской школы №7 Ирина Люсова, Большеколпанской школы Галина Ибадова, Гатчинской школы №11 Раиса Василиу, Пламенской школы Маргарита Алексеева.

Слова сердечной благодарности за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, уникальный опыт, доброту и мудрость были адресованы ветеранам педагогического труда. Награды получили более 20 человек, среди них есть учителя, чей педагогический стаж - более полувека. Это учитель начальных классов Таицкой школы, Почетный работник общего образования Нина Николаевна Конашева, учитель математики Гатчинской школы №8 «Центр образования» Надежда Ивановна Коноплева, учитель физической культуры Никольской школы, отличник физической культуры и спорта России Владимир Васильевич Гончар, учитель физики Сиверской гимназии Анатолий Моисеевич Гончаров.

Самых мудрых и опытных наставников тепло поблагодарили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Сергей Коняев и Людмила Тептина.

Большой педсовет принимает пополнение

Первого сентября в образовательные учреждения Гатчинского округа придет более пятидесяти молодых педагогов разных специальностей. Их энергия, свежий взгляд и новые идеи – бесценный вклад в будущее гатчинского образования.

Новых участников педагогического совета приветствовали аплодисментами. Всем молодым специалистам на школьных педагогических советах будет вручен памятный подарок в форме парусника, символизирующего большую и дружную команду Гатчинского округа и Команду 47.

По традиции праздничную атмосферу вступления в новый учебный год создавали лучшие творческие коллективы и исполнители.

Августовский педсовет завершился эмоциональным поздравлением от инструментальной кавер-группы «Neva Musics».

Татьяна Можаева