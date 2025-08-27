Где 28 августа в Гатчине отключат воду?
В связи с работами на водопроводе 28 августа с 9.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам в Гатчине:
Рубрики: ЖКХ
- ул. Киргетова, д. 2 ,3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26/5, 28
- пр. 25 Октября, д. 27, 37, 39, 43, 45, 45а, 47, 49
- ул. К. Маркса, д. 66а
- ул. Гагарина, д. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
- ул. 7 Армии, д. 3, в/ч, 10а к.1, 19б к.1
- ул. Рощинская, д. 2в, 2б
