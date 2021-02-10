Дружногорское поселение: инициативность даёт результат

В состав Дружногорского городского поселения входят: административный центр поселения - поселок Дружная Горка, 11 сельских населенных пунктов: д. Заозерье; д. Зайцево; д. Изора; д. Кургино; д. Лампово; д. Лязево; с. Орлино; д. Остров; д. Протасовка; д. Симанково; п. ст. Строганово, а также 31 СНТ, ДНТ и ДНП. Территория поселения занимает 19,5 тысячи гектаров.

Невозможно не отметить те сложности, которые вызвало распространение новой коронавирусной инфекции: практически 10 месяцев 2020 года прошли в ситуации необходимости перестраивания работы администрации и подведомственных учреждений при взаимодействии с жителями так, чтобы сократить личные контакты, соблюсти социальную дистанцию, но и, вместе с тем, максимально сохранить вовлеченность жителей в общественную жизнь поселения.

Доходная часть бюджета поселения в 2020 исполнена в сумме 290,7 млн рублей – это 100 % от плана. Расходная часть исполнена в сумме 294,7 млн рублей – 99,1 % от плана. Дефицит бюджета составил 4 млн рублей.

Администрация по состоянию на 1 января 2021 года оказывает 54 муниципальные услуги и 2 муниципальные функции на территории поселения, а также выполняет государственное полномочие по первичному воинскому учёту граждан. В весенний и осенний призывы в ряды Вооруженных Сил РФ с территории поселения отправлено в войска 10 наших молодых людей, что составляет 100% от поставленного плана.

В 2020 году 13 служащими администрации гражданам предоставлено 450 муниципальных услуг, выдано 612 справок, рассмотрено 655 письменных и 2858 устных заявлений. Зарегистрировано 205 адресов объектов недвижимости, расположенных на территории нашего поселения. Данная работа проведена для актуализации базы налогообложения и повышения прозрачности и корректности в сборе налогов.

В рамках реализации закона Ленинградской области № 75-оз от 17.07.2018 года по обеспечению земельными участками многодетных семей в 2020 году предоставлено 3 участка для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям Гатчинского района.

Продолжается совместная работа с ООО «ОРЦ» по реализации инвестиционного проекта по строительству оптового складского комплекса и завода по производству жидкого пектина в Дружной Горке, в настоящий момент производится проектирование первых сооружений комплекса. Создание новых рабочих мест придаст дополнительный импульс для развития нашего поселения и улучшит уровень жизни населения.

ЖКХ

В 2020 году были продолжены работы по строительству напорного канализационного коллектора от п. Дружная Горка до д. Лампово. Надеемся, что в первой половине 2021 года работы будут завершены, и долгожданный перевод канализационных стоков на КОС в п. Сиверский - спустя более чем два десятилетия - состоится, что приведет к улучшению экологического состояния нашей территории.

Проведенные в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» мероприятия по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в 5-ти многоквартирных домах (МКД) в п. Дружная Горка позволит сделать шаг к решению другого сложного вопроса, касающегося качества жизни наших жителей, а именно улучшению качества горячего водоснабжения многоквартирных домов в посёлке. Фактически все большие многоквартирные дома в п. Дружная Горка переведены на «закрытую систему», что не только позволит эффективно использовать энергоресурсы, но и, в случае принятия собственниками МКД решений об установке приборов учёта тепловой энергии на вводе в дома, перейти на фактическую оплату за использованные энергетические ресурсы.

В 2020 году продолжилась реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, Фондом капитального ремонта Ле-нинградской области. Выполнен капитальный ремонт инженерных систем в посёлке Дружная Горка: на улице Здравомыслова завершены работы по ремонту сетей теплоснабжения, сетей холодного водоснабжения, системы водоотведения в доме № 3, а в доме № 7 выполнен ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также системы водоотведения. Для жителей д. 8 по ул. Садовой выполнен ремонт сетей электроснабжения и системы водоотведения.

На 2021 год запланирован долгожданный ремонт фасада д. 8 на ул. Садовой. Также в текущем году начнутся проектно-изыскательские работы по д. 4 по ул. Новой в с. Орлино.

При этом хотел бы напомнить нашим жителям, что оплата взносов за капитальный ремонт общедомового имущества является обязанностью собственников жилых помещений, а низкий уровень взносов в нашем поселении не позволит в дальнейшем включать МКД поселения в краткосрочные планы реализации программы. Это напрямую влияет на нашу работу в этом направлении. Уже в 2019-2020 годах мы столкнулись с ситуацией, когда из 11 МКД, которые были обследованы специализированными организациями и получили необходимые для включения в краткосрочную программу документы, оплата только по 4 МКД превысила установленный законодательством порог в 90%. В 2020 году условия переноса сроков ужесточились, в настоящий момент времени требуется 95% оплаты взносов на капитальный ремонт собственниками жилых помещений в доме. Несмотря на этот фактор, в 2020 году администрации поселения удалось добиться включения домов (п. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д.6, д.8, ул. Пролетарская, д. 1 и п. ст. Строганово, ул. Железнодорожная, д.2) в план проведения капитального ремонта 2023-2025 годов, существенно приблизив сроки выполнения работ.

Расселение аварийного жилья

Еще одним важным направлением работы администрации поселения является расселение жителей, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными. По состоянию на 1 января 2020 года 27 МКД признано аварийными, при этом 17 МКД признано аварийными в период с 01.01.2012 по 01.01.2017, и именно жилые помещения в этих домах расселяются в рамках реализации региональной адресной программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах».

В 2020 году были расселены 22 квартиры, переселено 48 человек. В текущем году 220 наших жителей ждут своего переезда в новый многоквартирный дом, который строится для этих целей на ул. Введенского в Дружной Горке. Администрация поселения совместно с администрацией района, комитетом по строительству Ленинградской области и АО «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования» прилагают все усилия, чтобы уже осенью 2021 года наши жители смогли переехать в новые благоустроенные квартиры.

Благоустройство и ремонт дорог

В рамках работ по благоустройству территории поселения и реализации закона Ленинградской области № 3-оз «Об инициативных комиссиях» в 2020 году выполнены работы по благоустройству придомовой территории д. 1 на ул. Пролетарской и ремонту проезда от дороги по ул. Введенского до ТП № 7 (параллельно д.15) в Дружной Горке. В текущем году в рамках данного закона планируются работы по совершенствованию системы уличного освещения и благоустройству придомовой территории д. 5 по ул. Садовой в пос. Дружная Горка.

В 2020 году при финансовой поддержке из областного бюджета (средства на развитие общественной инфраструктуры поступили по заявке депутатов Законодательного собрания Ленобласти С.В. Коняева и Л.А. Тептиной) выполнены работы по благоустройству придомовой территории

д. 13, 16 и 17 на ул. Введенского в Дружной Горке. На 2021 году запланировано продолжение работ по благоустройству придомовых территорий на ул. Введенского и ул. Совхозной в д. Лампово.

По инициативе Семейного совета Дружногорского поселения, на денежные средства, выделенные из бюджета Ленинградской области по заявке депутата Законодательного собрания Л.А. Тептиной, в 2020 году было установлено детское игровое оборудования в Дружной Горке и Лампово.

В рамках реализации областного закона № 147-оз «О старостах» в 2020 году были выполнены работы по ликвидации аварийных деревьев в с. Орлино, д. Зайцево, отремонтированы щебеночные дороги в д. Заозерье, д. Кургино, д. Остров и д. Лампово. Всего в прошедшем году было отремонтировано более

1 км сельских автомобильных дорог в щебеночном исполнении. В текущем году данная работа будет продолжена, планируется ремонт щебеночных дорог с. Орлино,д. Заозерье, д. Кургино, д. Остров, д. Лампово.

Продолжается работа по совершенствованию системы уличного освещения: в прошедшем году установлено 59 новых светодиодных светильников. Кроме заметного улучшения освещения дорог и дворовых территорий в населенных пунктах, снижена электрическая мощность, потребляемая системой уличного освещения, что уже позволяет сокращать расходы местного бюджета на ее оплату. Экономия направляется на дальнейшую модернизацию и улучшение системы уличного освещения нашего поселения.

В 2021 году работа по улучшению инфраструктуры сельских населенных пунктов будет продолжена: планируется установка игрового оборудования на детские площадки в д. Зайцево и д. Изора, в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» будет обустроена уличная спортивная площадка на ул. Совхозной в д. Лампово.

На средства дорожного фонда Ленинградской области и Гатчинского района в 2020 году отремонтированы улицы Мира, Краснофлотская и Пролетарская в пос. Дружная Горка. На 2021 год запланирован ремонт ул. Маяковской.

На собственные средства поселения будет выполнен ямочный ремонт дорог поселения как по заявкам, поступающим от жителей поселения, так и по плану от комиссии по благоустройству.

В рамках выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах установлены искусственные дорожные неровности рядом с детским садом в д. Лампово и у детской площадки на ул. Крылова в Дружной Горке. Также в прошедшем году обустроено разворотное автобусное кольцо на ул. Трубной в Дружной Горке, в настоящий момент времени идет согласование установки недостающих дорожных знаков. Надеемся, что уже весной текущего года удастся продлить автобусные маршруты в район «новый поселок», что значительно улучшит транспортную доступность социальных учреждений и магазинов для граждан, проживающих в этой части Дружной Горки.

Также хочется отметить, что администрация поселения совместно с советом депутатов и администрацией Гатчинского района приложила все возможные усилия для выполнения в 2020 году работ по ремонту региональной автомобильной дороги «Сиверская – Дружная Горка – Куровицы»: как результат летом закончен ремонт участка дороги от с. Орлино до конца д. Изора. Обновлены автобусные павильоны, установлены искусственные дорожные неровности.

Газификация

В 2020 году началась газификация жилых домов в с. Орлино, собственники получили первые технические условия для подключения домов к газопроводу, построенному АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в 2019 году. Уверен, что уже весной этого года «голубое топливо» придет в дома жителей села.

Администрация Дружногорского поселения в 2020 году получила субсидию в комитете по ТЭК Ленинградской области в рамках участия в подпрограмме «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на софинасирование мероприятий по проведению проектно-изыскательских работ по объекту «Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района». Конкурсные процедуры на выбор подрядной организации на проектирование будут объявлены уже в 1 квартале текущего года.

Также продолжаются работы по объекту «Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района», проектно-сметная документация находится на проверке в «ЛенОблГосЭкспертизе». Строительство газопровода планируется начать в следующем году.

Социальная работа

Мы помним и чтим память о героях, погибших при защите нашей Родины. 31 января 2020 года жители Дружногорского городского поселения отметили 76-ую годовщину освобождения нашей земли от немецко-фашистских захватчиков. А 9 мая прошедшего года мы вместе отпраздновали 75-ую годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В рамках мер, предпринятых для нераспространения коронавируса, мероприятия прошли при минимальном участии жителей. Но несмотря на это, я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в торжественно-траурных акциях, которые проходили с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологические ограничений.

Сфера культуры в поселении продолжает своё динамичное развитие. 26 августа 2020 года п. Дружная Горка стал местом проведения районного смотра-конкурса «Гатчинское подворье». К нам приехали более 80 участников из всех 17 городских и сельских поселений Гатчинского района. Уровень организации был очень высок, что отметили руководство Гатчинского района и гости нашего поселения. Особо хотелось бы отметить мастерство работников Центра благоустройства и Дружногорского КДЦ: декорации для мероприятия были выполнены их «золотыми» руками, что добавило празднику красочности.

2021 году Дружногорское поселение станет площадкой для проведения традиционного мероприятия в сфере гармонизации межнационального и межконфессионального согласия «Духовная культура Гатчинского района»: планируется посещение храма в с. Орлино, изучение культурного наследия старообрядцев в д. Лампово. Мы предлагаем жителям поучаствовать в реализации проекта и выступить со своими предложениями для формирования программы мероприятия.

Всего в 2020 году специалистами нашего учреждения было проведено 312 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 18 тысяч человек. При этом стоит отметить, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой большинство мероприятий проходили в режиме онлайн.

По состоянию на 1 января 2021 года в Дружногорском КДЦ функционируют 13 клубных формирований. В прошедшем году при поддержке депутатов Законодательного собрания Ленобласти С.В. Коняева и Л.А. Тептиной продолжились мероприятия по улучшению материально-технической базы нашего культурного центра: приобретены оргтехника, сценическое оборудование, обустроена система видеонаблюдения в здании Дружногорского КДЦ.

Продолжают активную работу Молодежный совет и волонтёрский отряд «Волонтеры Победы» нашего поселения. Ребята приняли активное участие в фестивалях молодёжи Гатчинского района, провели множество патриотических мероприятий. Волонтёры совместно с Советом ветеранов поселения принимают активное участие в оказании помощи пожилым людям и ветеранам, они всегда готовы откликнуться на просьбы старшего поколения.

Совет ветеранов поселения во главе с Татьяной Петровной Федоровой продолжает свою работу: в 2020 году завершен ремонт в помещении Дружногорской библиотеки на ул. Введенского, и ветеранский актив получил долгожданный кабинет для осуществления текущей деятельности и работы с населением.

Активную работу проводит Семейный совет Дружногорского поселения. В своем помещении в доме 11а на улице Урицкого он оказывает различную помощь нашим жителям: консультирует, организует сбор и раздачу вещей, помогает продуктами через фонд «Теплый дом» и спонсоров, проводит детские праздники, поздравления с Новым годом и множество других мероприятий.

Благодаря инициативности наших общественных объединений, при поддержке фонда «Теплый дом» в 2020 году на территории поселения были реализованы социальные проекты «Теплый умный дом» и «Семейный тренер». Средства для их реализации были получены в рамках участия в конкурсных отборах получателей субсидий по программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе». В результате реализации этих проектов наш Центр взаимопомощи получил новые стеллажи и оргтехнику, проведены мероприятия по обмену опытом с другими поселениями района, а также были проведены мастер-классы по скандинавской ходьбе. Приятно отметить тот факт, что монтаж стеллажей был выполнен также жителями нашего поселка.

Считаю, что этот источник привлечения дополнительных средств является еще одним инструментом улучшения социального самочувствия на территории поселения. Надеюсь, что наши активисты не сбавят обороты, и 2021 год станет годом новых реализованных проектов. Одним из шагов в этом направлении стало создание в декабре прошлого года Женсовета Гатчинского района, в состав которого вошла представительница нашего поселения Наталья Егерева.

В условиях санитарно-эпидемиологических ограничений нам удалось достойно организовывать и провести Всероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ: это был первый опыт проведения многодневного голосования с организацией выездных пунктов голосования на территории населенных пунктов поселения. В сентябре 2020 года прошли выборы Губернатора Ленинградской области, на которых также организовывались мобильные пункты голосования. Выражаю благодарность жителям за активное участие в выборах.

В этом году предстоят выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Ленинградской области. Считаю, что действующие депутаты Людмила Тептина и Сергей Коняев оказали огромную поддержку в реализации мероприятий за время своей работы в 6-м созыве. Приглашаю жителей принять самое активное участие и выбрать достойнейших представителей в Законодательное собрание, которые продолжат на том же уровне помогать решать проблемные вопросы и представлять интересы нашего поселения в парламенте региона.

Спорт

В число основных задач муниципальной социальной политики Дружногорского поселения входят развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья жителей поселения и создание условий, необходимых для формирования у населения Дружногорского поселения потребности в здоровом образе жизни. Спорт – неотъемлемая часть жизни поселения.

Базовым и методическим центром работы является Дружногорский физкультурно-спортивный центр «Росич». В настоящий момент времени на его базе занимаются 198 человек в 10 группах по 6 видам спорта: дзюдо, тайский бокс, футбол, капоэйра, волейбол, силовые виды спорта.

В 2020 году на базе ФСЦ «Росич» было проведено 17 спортивных мероприятий, в том числе 5 мероприятий районного уровня. Сами воспитанники спортивного центра приняли участие в 28 соревнованиях районного, регионального, всероссийского и международного уровней. Ребята завоевали 61 медаль, в том числе 9 наград на всероссийских и международных соревнованиях.

Спортивная команда «Алмаз» в 2020 году достойно представляла наше поселение на чемпионатах, Кубках, турнирах Гатчинского муниципального района по хоккею, футболу и мини-футболу. 2020 год завершился существенными достижениями в этой сфере: в чемпионате по мини-футболу в декабре 2020 года футболисты ФК «Алмаз» досрочно стали победителями Первого дивизиона чемпионата г. Гатчины по мини-футболу (за один тур до окончания соревнований) и вышли в Суперлигу, где в 2021 году предстоит острейшая борьба за лидерство.

В этом году традиционно на территории поселения прошли районные соревнования по футболу «Кубок Гартвига», мини-футбольный турнир среди ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова, XIV Открытый турнир по футзалу среди детских и подростковых команд «Памяти мастера Капитона Крылова».

В 2020 году при содействии депутата С.В. Коняева и депутатов районного совета депутатов А.А. Макаренко и И.В. Моисеевой велось совершенствование материально-технической базы ФСЦ «Росич».

Кроме того, хочется отметить, что в прошлом году был завершен капитальный ремонт спортивного стадиона Дружногорской школы. Пользуясь случаем, я приглашаю всех жителей заниматься спортом на наших спортивных сооружениях в Дружной Горке и Лампово.

Хочу поблагодарить всех, кто помогает мне и команде нашей администрации в решении вопросов местного значения, определяющих качество жизни нашего населения: депутатов Законодательного собрания Ленинградской области С.В. Коняева и Л.А. Тептину, руководство Гатчинского муниципального района, депутатов Дружногорского городского поселения, руководителей и сотрудников предприятий и учреждений, руководителей и членов наших общественных организаций, старост и всех неравнодушных жителей. Уверен – вместе мы достигнем поставленных целей и продолжим повышать комфорт проживания в нашем поселении.