Подвиг поэта Мусы Джалиля

Прости меня, твоего рядового,

Самую малую часть твою.

Прости за то, что я не умер

Смертью солдата в жарком бою.

Муса Джалиль, июль 1942 г.

Поэзия Мусы Джалиля, одухотворенная высокими человеческими идеалами, наполненная горячей любовью к людям, нашла дорогу к миллионам сердец. М. Джалиля знают и почитают не только в России, но и за рубежом. Его стихи, его смерть - это великий подвиг.

Поэтический и гражданский подвиг Джалиля подготовлен всей его жизнью. Родился Муса в 1906 году в селе Мустафино Оренбургской области, он был шестым ребёнком в семье крестьянина. Джалиль жил одной жизнью со своим поколением, поколением комсомольцев 20-х годов. В 1919 году вступил в комсомол. В этот период появились его первые стихи, призывающие рабочую молодёжь на борьбу с врагами революции, он активно участвует в организации первых пионерских отрядов. Вскоре Джалиля избирают членом Бюро Татаро-Башкирской секции ЦК комсомола и направляют в Москву, где он поступает на филологический факультет МГУ. Его стихи. Переведенные с татарского языка, читались на университетских вечерах и пользовались большим успехом. По окончании университета в 1931 году в Казани он целиком отдаётся творческой работе и общественной деятельности, и в 1939 году избран председателем Союза писателей Татарской АССР и депутатом городского Совета. Как писатель он работает практически во всех литературных жанрах: пишет песни, стихи, поэмы, пьесы, публицистику, переводит на татарский язык стихи Пушкина, Некрасова, Шевченко, собирает материалы для романа о комсомоле, на основе его поэзии написаны оперы (одна из них удостоена Сталинской премии). Широкой популярностью пользовалась поэма Джалиля «Больной комсомолец» о юном революционном бойце. Уже до войны его стихотворения были включены в школьные хрестоматии.

Грянула Великая Отечественная война. С первых же дней Муса идет в военкомат и требует, чтобы его призвали в ряды Красной Армии, что и произошло в июле 1941 года. Но сразу его на фронт не послали. Сначала была учёба на курсах политруков в тихом провинциальном Мензелинске, после окончания которых в звании старшего политрука его направили на Волховский фронт, где он также был военным корреспондентом армейской газеты "Отвага". Начались суровые фронтовые будни. Джалиль все время находился на передовой, там, где было трудно. Боевые друзья, воевавшие с ним, вспоминают, как отважно сражался старший политрук. 26 июня 1942 года фашисты вели непрерывный огонь по нашим позициям. В одной из контратак у деревни Мясной Бор Муса Джалиль был тяжело ранен в грудь. Без сознания он попадает в руки врага. Тогда и началась в его жизни череда лагерей и фашистских застенков. Долгое время он находился на грани жизни и смерти. Муса Джалиль тяжело переживал горечь и позор плена, но именно эти годы стали для него великими. В нём проявились самые высокие, самые сильные стороны человеческого характера: непоколебимая вера в победу, сила духа, неиссякаемая энергия сопротивления. Все это и позволило Мусе Джалилю подняться до вершин бессмертия.

В 1941-1943 годах в селе Рождествено на улице Болотной находился фашистский концлагерь для военнопленных и гражданских лиц. В лагере погибло по разным данным около 8 тысяч советских граждан. Умирали не только от пуль, но и от голода, болезней, холода. Колючей проволокой гитлеровцами был густо опутан большой участок села от улицы Болотной до улицы Коли Подрядчикова (во время войны она называлась Школьной), от Киевского шоссе до начала поля в конце улицы Болотной, включая скотный двор и колхозную конюшню.

«В июле 1942 года в Рождественском лагере у станции Сиверской Ленинградской области с Джалилем встретился Гариф Хафизов» (Мустафин Р., автор книги «По следам оборванной песни», стр. 74). Г. Хафизову удалось живым вернуться на родину и сохранить несколько листов со стихами поэта, которые вошли в знаменитую «Моабитскую тетрадь». В этот период, в августе 1942 года, написано стихотворение «Пташка»:

Бараков цепи и песок сыпучий

Колючкой огорожены кругом.

Как будто мы жуки в навозной куче:

Здесь копошимся. Здесь мы и живём…

Рафаэль Мустафин прошёл по следам Джалиля от волховских болот, где раненый, истекающий кровью поэт попал в фашистский плен, до берлинской тюрьмы Плетцензее, где под топором гитлеровской гильотины оборвалась жизнь поэта.

В конце 1942 года, получив сокрушительный удар под Сталинградом, фашисты принимают решение создать так называемые «национальные легионы» из числа военнопленных национальностей Поволжья. В лагере под Радомом, в Польше, начинает формироваться легион Идель-Урал. Джалиль вступает в легион и возглавляет подпольную антифашистскую организацию, выпускает листовки, распространяет свои стихи, призывающие к сопротивлению и борьбе. Для его соратников начался второй фронт, фронт борьбы с немцами в их глубоком тылу.

По доносу провокатора он был схвачен гестаповцами и заключён в одиночную камеру берлинской тюрьмы Моабит. Ни жестокие пытки, ни посулы свободы, жизни и благополучия, ни камера смертников не сломили его воли и преданности Родине. 25 августа 1944 года Муса Джалиль был казнён на гильотине в тюрьме Плетцензее в Берлине.

В тюрьме поэт создал более ста поэтических произведений. Его записные книжки со стихами были сохранены товарищем по заключению бельгийским антифашистом Андре Тиммермансом. После войны Тиммерманс передал их советскому консулу. Стихи были возвращены на Родину и изданы впервые на татарском языке в Казани в 1953 году.

Долгое время судьба Мусы Джалиля оставалась неизвестной. Только благодаря многолетним усилиям следопытов была установлена его трагическая гибель. Потребовалось много лет, чтобы шаг за шагом проследить путь Джалиля в лагерях смерти, выяснить все обстоятельства его подвига. 2 февраля 1956 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Сотрудники Рождественской сельской библиотеки в честь юбилея Мусы Джалиля познакомили учащихся 4-х классов Рождественской школы с биографией и творчеством поэта-героя. Детские сердца тронуло всемирно известное творение «Варварство», а также факт пребывания автора в застенках рождественского концлагеря. Свидетельства об этом собраны в краеведческих альбомах и биографических изданиях о Мусе Джалиле, которые бережно хранятся в библиотеке и были продемонстрированы ребятам.

На месте бывшего концлагеря в селе Рождествено в 2005 году был сооружен мемориал в честь погибших воинов и мирных граждан. Здесь ежегодно, в день освобождения территории Рождественского сельского поселения от немецко-фашистских оккупантов, торжественно возлагаются венки.

Сотрудники Рождественской сельской библиотеки Н.М. Ветрова, Н.В. Львова

На фото: юнармейцы МБОУ «Рождественская СОШ» у мемориала 29 января 2021 года