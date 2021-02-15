В COVID-стационарах Ленобласти находится менее 1000 человек

Прямо сейчас лечение в
профильных стационарах (в том числе – в сосновоборской Центральной
медико-санитарной части № 38) проходит 989 ленинградцев. У 451 из них –
внебольничная пневмония, а у 549 – коронавирус, сообщает Online47 сегодня, 15
февраля.
У большинства из
пациентов болезнь протекает легко: заняты лишь 13% (61) от общего числа коек с
ИВЛ. Общее число профильных коек в COVID-стационарах Ленинградской области
находится на отметке в 1700 мест.
Снижение количества
пациентов, проходящих лечение в стационарах, связано с увеличением объемов
тестирования: это позволяет выявить COVID-19 на ранней стадии и лечиться от
коронавируса дома.
Также в Ленинградской
области продолжается вакцинация. На сегодняшний день привиты уже 18 663
человека, из которых 4 012 человек (более 20% от общего числа) прошли уже оба
этапа вакцинации.