В COVID-стационарах Ленобласти находится менее 1000 человек

Прямо сейчас лечение в профильных стационарах (в том числе – в сосновоборской Центральной медико-санитарной части № 38) проходит 989 ленинградцев. У 451 из них – внебольничная пневмония, а у 549 – коронавирус, сообщает Online47 сегодня, 15 февраля.

У большинства из пациентов болезнь протекает легко: заняты лишь 13% (61) от общего числа коек с ИВЛ. Общее число профильных коек в COVID-стационарах Ленинградской области находится на отметке в 1700 мест.

Снижение количества пациентов, проходящих лечение в стационарах, связано с увеличением объемов тестирования: это позволяет выявить COVID-19 на ранней стадии и лечиться от коронавируса дома.

Также в Ленинградской области продолжается вакцинация. На сегодняшний день привиты уже 18 663 человека, из которых 4 012 человек (более 20% от общего числа) прошли уже оба этапа вакцинации.