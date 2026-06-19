"Сейчас трудное время, но мы не сдаёмся": Народный фронт передал бойцам приборы и инструменты.

Бойцам Лужского гарнизона Народный фронт вручил электрогенераторы, дрели-шуруповёрты, сварочные аппараты, радиостанции, около трёх тонн топливных брикетов. Собрали этот груз при участии организаций - соратников Народного фронта и неравнодушных жителей.

Отец Павел из храма Августовской иконы Божией Матери доставил очередную помощь для парней. Он передал 150 бутылок освящённой воды, средства гигиены, продукты питания, окопные и церковные свечи, иконы и письма от детей и прихожан.

Батюшка пожелал бойцам бодрости духа и сил, вернуться домой живыми к своим семьям. Народный фронт с благословением святого отца отправит груз на передовую в гумконвое. Своих не бросаем!