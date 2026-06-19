Инвестиции в Ленобласти показали уверенный рост по итогам первого квартала

«За этими цифрами — реальные, высокотехнологичные проекты с горизонтом планирования на годы вперёд. Ленинградская область — крупнейший промышленный центр и лидер по экономическому развитию Северо-Запада. Здесь понятные правила и команда, способная сопровождать проекты без бюрократической раскачки. Доверие партнёров — лучшая оценка этой работы», — рассказал губернатор Александр Дрозденко в своем канале в МАХ.

За десять лет инвестиции в регионе выросли в 3,7 раза. По итогам 2025 года был достигнут рекордный показатель в 1,6 триллиона рублей (рост в 1,3 раза), а валовый региональный продукт (ВРП) составил 2,6 триллиона рублей. При этом доля инвестиций в ВРП достигла 61,3% — один из лучших показателей в стране.