Инвестиции в Ленобласти показали уверенный рост по итогам первого квартала
Ленинградская область подтвердила статус одного из лидеров экономического развития Северо-Запада. Объём инвестиций в основной капитал за январь-март 2026 года составил 362 млрд рублей, что на 5,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ключевым драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, где зафиксирован рост на 12% — до 279 млрд рублей.
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«За этими цифрами — реальные, высокотехнологичные проекты с горизонтом планирования на годы вперёд. Ленинградская область — крупнейший промышленный центр и лидер по экономическому развитию Северо-Запада. Здесь понятные правила и команда, способная сопровождать проекты без бюрократической раскачки. Доверие партнёров — лучшая оценка этой работы», — рассказал губернатор Александр Дрозденко в своем канале в МАХ.
За десять лет инвестиции в регионе выросли в 3,7 раза. По итогам 2025 года был достигнут рекордный показатель в 1,6 триллиона рублей (рост в 1,3 раза), а валовый региональный продукт (ВРП) составил 2,6 триллиона рублей. При этом доля инвестиций в ВРП достигла 61,3% — один из лучших показателей в стране.
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