Воспитанникам «Дарины» – о войне и патриотизме

Воспитанникам «Дарины» – о войне и патриотизме

Воспитатель стационарного отделения Гатчинского центра «Дарина» Т.Я. Лукашевич активно занимается гражданско-патриотическим воспитанием детей. В рамках реализации проекта «Расскажем детям о войне», который проводится совместно с активистами Школы третьего возраста, ребята встречаются с очевидцами военных событий. Социальные педагоги готовят к просмотру адаптированные фильмы и книги о войне, проводятся экскурсии и многое другое.

Рубрики : Общество     19 Feb 2021

В последнем цикле занятий были проведены беседы на темы: «Освобождение Гатчины», «Блокадный хлеб», «Незабытые герои» (о Зое Космодемьянской), «Есть такая профессия – Родину защищать», «Афганская война в фотографиях». Также ребята посмотрели фильм «Садись, рядом Мишка».

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