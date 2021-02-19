Воспитанникам «Дарины» – о войне и патриотизме

В последнем цикле занятий были проведены беседы на темы: «Освобождение Гатчины», «Блокадный хлеб», «Незабытые герои» (о Зое Космодемьянской), «Есть такая профессия – Родину защищать», «Афганская война в фотографиях». Также ребята посмотрели фильм «Садись, рядом Мишка».