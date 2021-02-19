Воспитанникам «Дарины» – о войне и патриотизме

Воспитатель стационарного отделения Гатчинского центра «Дарина» Т.Я. Лукашевич активно занимается гражданско-патриотическим воспитанием детей. В рамках реализации проекта «Расскажем детям о войне», который проводится совместно с активистами Школы третьего возраста, ребята встречаются с очевидцами военных событий. Социальные педагоги готовят к просмотру адаптированные фильмы и книги о войне, проводятся экскурсии и многое другое.
В последнем цикле занятий
были проведены беседы на темы: «Освобождение Гатчины», «Блокадный хлеб», «Незабытые
герои» (о Зое Космодемьянской), «Есть такая профессия – Родину защищать», «Афганская
война в фотографиях». Также ребята посмотрели фильм «Садись, рядом Мишка».
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